Naftni derivati danes znova dražji

Piše: C. R.

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 24. februarja 2026 do vključno ponedeljka 9. marca 2026, znašale 1,436 evra za liter bencina, 1,465 evra za liter dizelskega goriva in 1,071 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49934 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,436 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,421 evra na liter).

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,43869 evra/liter na vseh bencinskih servisih v novem obdobju znašal 1,465 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,462 evra na liter).

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,17700 evra/liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,071 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,068 evra na liter).

Vlada v sporočilu za javnost navaja, da bi bile cene veliko višje, če jih ne bi regulirala. Vendar pa ima tudi možnost znižanja trošarin v primeru skokov cen surove nafte.