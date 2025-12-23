“Na svidenje, pravna država”

Piše: Celjski glasnik

V Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija pravna država, hkrati pa tudi, da morajo biti vsi državljani pred zakonom enaki oziroma je potrebno varovati človekove pravice.

A kot v svojem zadnjem blogu ugotavlja davčni strokovnjak mag. Ivan Simič, v Sloveniji danes pred zakonom nismo vsi enaki, zato so kršene tudi človekove pravice, na koncu pa potem tudi ne gre za pravno državo.

“Enostavno povedano, od podjemnih pogodb, ki so sklenjene v javnem zdravstvu se ne plačuje 25 % posebni davek na določene prejemke, od tistih, ki so sklenjen v zasebnem zdravstvu in sploh v vseh drugih ustanovah v Sloveniji, pa se ta 25 % davek plačuje. Večjo neustavnost in hujšo kršitev 14. člena Ustave, enakost pred zakonom, bi težko našli, saj je v 14. členu Ustave določeno, da so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki. Žal pri posebnem davku na določene prejemke niso,” opozarja Ivan Simič.

