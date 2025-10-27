Na POP TV nekaj močno zamešali s Prebiličem in Vesno

Piše: Spletni časopis

Na POP TV so objavili zelo čudaške rezultate raziskave javnega mnenja. Kar je povedal Edi Pucer in so objavili tudi v tekstu, se ne ujema z grafiko, ki so jo objavili.

Pucer je poročal, da so novi stranki Vladimirja Prebiliča Prerod namerili 3,8 odstotka. In tako tudi poročajo v tekstu na svojem spletnem portalu. A v preglednici, ki so jo tam objavili, se Prerod ne pojavi. Tako:

Dodatna zadrega je, da se pa stranka Vesna pojavi kar dvakrat. Med prvimi desetimi in potem še med ostalimi. In to z različnimi odstotki. Prvič s 1,7 in drugič s 1,5. Tako drugič:

Dodatna zadrega je, da se jim tudi seštevki ne izidejo. Seštevek vseh strank je 99,1. Kar je premalo. Če dodamo Prebiličev prerod s 3,8, ki ga ni v preglednici, pa bi bil seštevek veliko previsok. Znašal bi 102,9

Kaj se je zgodilo, ni povsem jasno.

Zaradi nenavadne ankete je protest objavila celo stranka Resni.ca. Tako:

So pa okoli 22.30 popravili Preglednice, dodali Prebeličev Prerod, a Vesna je še naprej dvakrat. Tako:

Pojasnila, kaj se jim dogaja, ni bilo zaznati.

Jim je pa pred polnočjo crknil celoten prikaz:

Do jutra jim je uspelo objaviti preglednice, kjer se Vesne ne pojavi dvakrat. Pojasnila napake, ki se zgodijo vsem, pa še vedno niso objavili. To je, ker napaka ni bila majhna, neprofesionalno ravnanje.

Primerjava prvih objavljenih podatkov POP TV z rezultati Parsifala za Novo24TV, ki je merila Levico in Vesno združeno, ker napovedujejo skupen nastop na volitvah, v naboru pa ima nekaj več strank kot Mediana, je takšna:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.