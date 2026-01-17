Na Grenlandijo bosta odšla dva slovenska častnika

Piše: C. R., STA

Slovenija bo na Grenlandijo poslala dva častnika Slovenske vojske, ki bosta načrtovala pri načrtovanju in izvedbi mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost pod vodstvom Danske. Odpotovala bosta že v prihodnjih dneh.

Kdaj bo vaja, namenjena krepitvi regionalne varnosti, potekala, bodo še odločili. Slovenija ima sicer z Dansko sklenjen memorandum o stikih na vojaškem področju iz leta 1998.

Slovenija z odločitvijo o napotitvi častnikov sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Napotitve sledijo kritikam ZDA, da je Danska zanemarjala obrambo Grenlandije, in izražanju namer po prevzemu nadzora nad tem danskim avtonomnim ozemljem.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat ponovil, da bodo ZDA prevzele Grenlandijo, pri tem pa ni izključil niti možnosti prevzema s silo. Bela hiša je v četrtek sporočila, da nameščanje evropskih sil na Grenlandiji nima nobenega vpliva na načrte predsednika Trumpa o ameriškem prevzemu tega danskega avtonomnega ozemlja. Trump je v petek državam, ki nasprotujejo njegovim načrtom na Grenlandiji, zagrozil z uvedbo novih carin.