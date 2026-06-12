(MORAVČE) Balažic, ki ostaja v priporu, odstopil z županske funkcije – se bo tja vrnila Ljudmila Novak?

Piše: C. R.

Moravški župan Milan Balažic, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj in je v priporu, je danes članom občinskega sveta in občinski volilni komisiji posredoval svojo odstopno izjavo. S tem je županu predčasno prenehal mandat, funkcijo župana pa bo do nastopa novega prevzel podžupan Janez Vidic, je občina objavila na spletni strani.

Kot je občina zapisala v obvestilu za javnost, je Milan Balažic podal odstopno izjavo “zaradi okoliščin, povezanih s kazenskim postopkom, ki teče zoper njega”. Dodali so, da bo v skladu z zakonom o lokalni samoupravi do nastopa mandata novoizvoljenega župana funkcijo župana opravljal podžupan Janez Vidic, ki je bil za to določen pred prenehanjem mandata župana.

Odstop sledi obsežnim kriminalističnim preiskavam, ki so konec maja potekale v več mestih, Balažic pa je od prejšnjega tedna v 30-dnevnem priporu. V hišnih preiskavah, ki so jih izvedli tudi pri Balažicu, so kriminalisti iskali dokaze za sum več kot 20 kaznivih dejanj, med drugim jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje. Kot izhaja iz odredbe ljubljanskega okrožnega sodišča je Balažic osumljen več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje.

Balažic je po navedbah iz odredbe “izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mošenik”, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Balažic je na novinarski konferenci v začetku junija očitke zavrnil, kazensko ovadbo zoper njega pa ocenjuje kot prazno in politično motivirano. Po njegovem mnenju je v ovadbi veliko izmislekov, neresnic in klevet.

Prav zaradi tega bo letošnja županska tekma v Moravčah precej zanimiva, nekateri viri namigujejo, da bi se lahko na županski prestol vrnila Ljudmila Novak, ki je bila županja pred izvolitvijo za evropsko poslanko leta 2004. Po zadnjih evropskih volitvah se je sicer umaknila iz političnega življenja, še vedno pa je članica izvršilnega odbora NSi. Med pretedenti za nasledstvo Balažica je tudi nekdanji župan Martin Rebolj.