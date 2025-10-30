Množica podprla zahteve lokalnih skupnosti po izboljšanju varnosti

Piše: Moja Dolenjska

Z mirnim protestom se je več kot 10-tisočglava množica državljank in državljanov v ponedeljek, 28. oktobra 2025, združila na Glavnem trgu in dostojanstveno sporočila predstavnikom države, da območje jugovzhodne Slovenije in Posavja zahteva in nujno potrebuje sistemske spremembe zakonodaje.

Po usodnem napadu na občana (Aleša Šutarja), ki na žalost dokazuje zaskrbljujoče poslabšanje varnostnih razmer, je župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni z župani iz regije in občinskimi svetniki na izredni seji predstavil pretresljive podatke, vezane na romsko problematiko, in zahteve, s katerimi bi jo lahko uspešneje reševali. Načrtovane spremembe zakonodaje, ki jih mora Državni zbor na zahtevo županov sprejeti do konca novembra, je orisal tudi predsednik vlade dr. Robert Golob.

Župani 25 občin jugovzhodne Slovenije in novomeški občinski svet so se poenotili v zahtevah, da mora Vlada RS zagotoviti dodatne vire za dolgoročno izvajanje najstrožjih policijskih ukrepov na območju Novega mesta, JV Slovenije in Posavja za pregon organiziranega kriminala ter kaznivih dejanj. Organi pregona morajo postopke voditi brez zamud, zagotoviti enakost pred zakonom in sankcioniranje storilcev. Socialna pomoč naj bo vezana na aktivno vključevanje v družbo, otrokom pa mora biti s strani staršev omogočeno varno okolje in obvezno šolanje. Ukrepi socialne politike ne smejo državljanov odvračati od dela. Zahtevali so še okrepljene policijske patrulje, omogočanje prisotnosti varnostnikov v šolah ter zakonodajne spremembe za hitrejše kazenske postopke in urejanje romskih naselij. Župani želijo, da spremembe zakonodaje, ki so jih z 31 tisoč podpisi vložili v Državni zbor že leta 2023, tokrat predlaga Vlada, Državni zbor pa jih mora potrditi do 30. novembra 2025.

Na seji na rotovžu so bili prisotni najvišji predstavniki države predsednik Vlade RS dr. Robert Golob, minister za notranje zadeve v odstopu Boštjan Poklukar, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, ministrica za pravosodje v odstopu Andreja Katič, minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj, namestnik generalne državne tožilke RS Boštjan Jeglič, predsednik Vrhovnega sodišča RS dr. Miodrag Đorđević, generalni direktor Policije Damjan Petrič. Simbolično se je seji pridružil predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič. Po besedah predsednika Vlade bodo uvedli številne ukrepe – Policija bo imela širša pooblastila za vstop v tuje prostore, izvajanje varnostnih akcij, odstranjevanje kršiteljev in zapiranje lokalov ob kaznivih dejanjih. Socialna pomoč se bo lahko omejila za večkratne prekrškarje in znižala pri mladoletnih materah, uvedlo naj bi se poenostavljeno ugotavljanje izvora premoženja in možnost takojšnjega zasega. V pravosodju se bo povratnikom omejila brezplačna pravna pomoč, izvršba pa bo strožja za neplačnike glob. Občine z romskimi naselji naj bi lahko namenska sredstva namenile tudi varnostnim ukrepom.

Izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto je zbrana množica spremljala na projekciji v neposrednem prenosu, več kot 56 tisoč gledalcev na občinskem YouTube kanalu, marsikdo pa tudi preko televizijskih prenosov. Po seji tako številni prebivalci in prebivalke jugovzhodne Slovenije ter Posavja pričakujejo, da bodo napovedani ukrepi čim prej potrjeni in predvsem dosledno izvedeni. Ljudje namreč ne želijo več praznih obljub, temveč konkretna dejanja, ki bodo prinesla občutek pravičnosti in enakosti pred zakonom, predvsem pa, da država in njene institucije prevzamejo odgovornost za varnost.

Zato je bilo sporočilo, ki je odmevalo z Glavnega trga, jasno: dovolj je besed – zdaj štejejo le dejanja.