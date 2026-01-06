(MISEL ZA PRAZNIK+VIDEO) Luč v razodetje narodom – poklonimo se Jezusu tudi mi!

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 2,1-12): Ko je bil Jezus rôjen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heróda, so prišli modri z Vzhoda v Jerúzalem in govorili: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklônit.« Ko je kralj Heród to slišal, se je prestrašil in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rôjen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je zapisal prerok: In ti, Betlehem, v deželi Judovi, nikakor nisi najmanjše med Judovimi vodilnimi mesti; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.«

Tedaj je Heród skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, kdaj se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno poizvédite o detetu. Ko ga najdete, mi sporočíte, da se mu pojdem tudi jaz poklônit!« Po králjevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Heródu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.

Morda nas praznik Gospodovega razglašenja, ki mu po ljudsko rečemo tudi »Trije kralji«, ne navdihuje tako zelo močno kot sam Božič. A vendar, sam praznik bi morali praznovati prav tako slovesno, saj gre za razodetje Odrešenika narodom. Jezus ni samo obljubljeni Mesija, ki bo rešil Izrael, ampak Odrešenik celotnega človeškega rodu. Kot Mesijo ga je sprejelo le malo Izraelcev, v glavnem so ga sprejeli poganski narodi. Kaj pomeni »pogan«? Za Izraela je to nekdo, ki je tujec, pritepenec, verujoč v svoje bogove. Zato so pogane zaničevali, ne glede na zapoved postave, ki je velevala, naj tujce dobrohotno sprejemajo. Ob Jezusovem rojstvu so se Odrešeniku prvi poklonili pripadniki najnižjega sloja družbe, namreč betlehemski pastirji, ki so jih ostali prebivalci zaničevali, češ da so nečisti, ker so živeli skupaj z živalmi. Pastirjem so odrekali celo to dostojanstvo, da bi lahko tako kot ostali člani izvoljenega ljudstva izpolnjevali postavo. Vendar je bila prav njim oznanjena radostna novica o rojstvu Odrešenika, Mesije, Gospoda. Ki so ga našli v revnem hlevu, v jaslih. Pastirji so s preprostim srcem sprejeli oznanilo angelov in se ravnali po angelovih besedah – odšli do tja, kjer so vedeli, da bodo našli mlado družino s pravkar rojenim otrokom.

