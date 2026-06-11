Premier Janša bo po sinočnji ujmi obiskal Komendo

Piše: C. R.

Premier Janez Janša si bo z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledice neurja v občini Komenda, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda.

Slovenijo je namreč v sredo zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja.

Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik.

Z ministrstva za kmetijstvo pa so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območju Cerkelj na Gorenjskem. Državni sekretar Velislav Žvipelj pa si bo ogledal posledice neurja v okolici Ptuja.