(MISEL ZA PEPELNICO) “Ne bodite kakor čemerni hinavci” – ali sploh lahko služimo dvema gospodarjema hkrati?

Iz evangelija po Mateju (Mt 6, 16-18): Kadar se postite, ne bodite kakor čmerni hinavci; grdijo si namreč obraze, da bi ljudem pokazali, da se postijo. Resnično, povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar se pa ti postiš, pomazili svojo glavo in si umij obraz, da ne pokažeš ljudem, da se postiš, ampak svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil.

Pepelnica je tisti čas, ko že kar nekako pregovorno načrtujemo, kakšne bodo postne žrtve in se pri tem hitro ujamemo v past, da začnemo sicer v d(D)hu, a končamo pri mesu, ker postanejo postne askeze neke vrste prikrita nečimrnost, češ kako dobro mi uspeva. In z veliko nočjo naj bi bilo vse tako kot je bilo pred pepelnico. Vendar pa so postne askeze, žrtve, molitev in dobra dela dejansko sredstvo za stalno rast v svetosti. Ni zgolj neko obdobje samozatajevanja, potem pa spet vse po starem.

Lahko bi rekli, da je glavna skušnjava naše krščanske verske prakse v tem, da smo sicer lahko vsako nedeljo in praznik pri maši, morda celo med tednom, a je to vendarle samo nekaj trenutkov, ko se nekoliko “odpočijemo” do duha tega sveta, potem pa spet pademo nazaj “noter”. In vrednote tega sveta so velikokrat že kar radikalno drugačne od tega, kar nas uči evangelij. Poganjamo se za tem, da bi bili čim bolj vidni, slavni, upoštevani, da, tudi finančno stabilni – in da bi seveda imeli nadzor nad vsem, še najbolj pa nad prihodnostjo. In v takšnem položaju samozadovoljstva ugotovimo, da Boga dejansko niti ne potrebujemo, saj smo vendar sami sebi Bog. Saj se spomnimo, kaj je obljubila Evi kača v raju? “Bosta kakor Bog.” Jezus nas zato svari, da dvema gospodarjema naenkrat ne moremo služiti – ali bomo enega sprejeli, drugega zavrnili. In obratno. In ker v nas ta spopad, lahko bi rekli že kar shizofrenija vrednot evangelija in tega sveta postaja preveč naporna, je za mnoge ljudi najlažja pot, če svojo krščansko prakso odložijo na stran, saj postane preveč neudobna in se ne ujema s trendovsko “wellness” kulturo (in tu razumemo “wellness” v najširšem pomenu, torej udobje kot tako).

