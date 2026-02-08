(MISEL ZA GOSPODOV DAN) Če pa se sol pokvari …

Piše: Blagovest.si

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16):

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Po blagrih sedaj prehajamo na drugi del zbirke Jezusovih nagovorov, ki jih evangelist Matej imenuje “govor na gori” in predstavljajo srčiko krščanskega etosa, torej tega, kako naj bi kristjan deloval, če je res sprejel Besedo. Vendar se tokrat še ne bomo ustavili pri tem, pač pa pri dveh prispodobah, ki predstavljata kristjanovo identiteto. Zanimivo je, da sta obe prispodobi dali tudi naslov dveh knjig, v katerih je papež Benedikt XVI. predstavil svoje poglede na Cerkev, teologijo in svet. Prva (Sol zemlje) je izšla že v devetdesetih letih, skoraj desetletje pred njegovo izvolitvijo za papeža. Pri obeh je kot spraševalec sodeloval njegov biograf Peter Seewald.

Kaj pomenita ti dve prispodobi za kristjanovo identiteto? “Sol zemlje” se sliši precej skrivnostno. V času Jezusovega javnega delovanja je bila sol dragocena dobrina. Ne samo zaradi dodajanja hrani (kar je še danes), ampak ker so z njo konzervirali hrano. Ribiči (večina apostolov je pripadala temu poklicu) so dobro vedeli, kaj pomeni sol za obstojnost rib. Kristjan naj bi torej temu svetu dajal pravi okus, hkrati pa preprečeval propad. Sol preprečuje, da se živilo pokvari. Kaj pa, če se sama sol pokvari? Tu se skriva sporočilo, da sol lahko tudi izgubi svojo primarno funkcijo, se pomeša z ostalimi sestavinami in tako postane neuporabna. Dandanes se denimo uporablja sol za soljenje cest v zimskem času (in jo ljudje res dobesedno pohodijo), a takšna sol ne bi bila primerna za kulinariko. Čeprav je tudi sol za posipanje cest koristna (ker preprečuje poledico), je vloga kristjana biti “solni cvet”, torej dajati plemenit okus temu svetu. Lahko že majhen ščepec soli neokusno juho povsem spremeni. Ni to zanimivo sporočilo?

