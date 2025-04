(MIRNA PEČ) Neverjetna udeležba, 16 tisoč motoristov in jeklenih konjičkov (+FOTOGALERIJA)

Piše: Moja Dolenjska

V Mirni Peči je danes potekal že 𝟐𝟕. 𝐯𝐬𝐞𝐬𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤𝐢 𝐛𝐥𝐚𝐠𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐨𝐯 𝐢𝐧 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐣𝐞𝐯. 𝐃𝐨𝐠𝐨𝐝𝐞𝐤 𝐣𝐞 𝐳𝐠𝐥𝐞𝐝𝐧𝐨 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐫𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐭𝐨 𝐤𝐥𝐮𝐛 𝐓𝐫𝐞𝐛𝐧𝐣𝐞, 𝐝𝐨𝐠𝐨𝐝𝐞𝐤 𝐩𝐚 𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐝𝐩𝐫𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐎𝐛𝐜̌𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐧𝐚 𝐏𝐞𝐜̌.

Ob 10. uri se je začela slavnostna maša, somaševala sta domači župnik Blaž Franko in policijski vikar p. Jona Janez Vene.

Po maši se je dogajanje preselilo ob cerkev sv. Kancijana, kjer je bil pripravljen oder, tam pa bogat program. V priložnostnem programu so nastopili Mirnopeški harmonikaši, otroški pevski zbor pod vodstvom Katje Šuštaršič ter narodno zabavni ansambel Slakov spomin, ki ga sestavljajo Žiga Pungerčar, Tomaž Kastelic in Marko Šusteršič ter edini še živeči pevec ansambla Lojzeta Slaka Andrej Bergant.

Zbrane sta pozdravila naš domači župan Andrej Kastelic in trebanjska županja Mateja Povhe, obe občini tudi finančno podpirata dogodek in dejavnost Moto kluba Trebnje z novim pomlajenim vodstvom predsednikom AMD Trebnje Žigom Pungerčarjem in predsednikom sekcije Moto kluba Janezom Prosenikom wml.

𝐏𝐨 𝐧𝐚𝐠𝐨𝐯𝐨𝐫𝐢𝐡 𝐢𝐧 𝐛𝐨𝐠𝐚𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐩𝐫𝐞𝐦𝐥𝐣𝐞𝐯𝐚𝐥𝐧𝐞𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮 𝐬𝐭𝐚 𝐬𝐞 𝐋𝐞𝐨𝐩𝐨𝐥𝐝 𝐏𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐜̌𝐚𝐫, 𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐝 𝐳𝐚𝐜̌𝐞𝐭𝐧𝐢𝐤𝐨𝐯 𝐛𝐥𝐚𝐠𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐞𝐝𝐧𝐢𝐤 𝐀𝐌𝐙𝐒, 𝐢𝐧 𝐳̌𝐮𝐩𝐧𝐢𝐤 𝐁𝐥𝐚𝐳̌ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐨 𝐩𝐨𝐩𝐞𝐥𝐣𝐚𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐝 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞, 𝐤𝐢 𝐣𝐢𝐦 𝐣𝐞 𝐝𝐮𝐡𝐨𝐯𝐧𝐢𝐤 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐥𝐢𝐥 𝐛𝐥𝐚𝐠𝐨𝐬𝐥𝐨𝐯.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐣 𝐊𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐢𝐜, župan Občine Mirna Peč, je povedal: “Veseli smo, ker se v takem številu vračate v Mirno Peč. Malce je drena, a na malem mestu se lahko giblje veliko dobrih ljudi. Prisrčno hvala za obisk. Želim vam, da se prijetno počutite v Mirni Peči, se podružite s prijatelji, skujete načrte za lepo sezono in da se varno in srečno vozite ter varno prihajali domov. Naj vam bo lepo v Mirni Peči, čeprav je danes malo žalosti, ker je umrl papež Frančišek. Naj bo ta blagoslov tudi v zahvalo in v spomin na pokojnega papeža.”

𝐋𝐞𝐨𝐩𝐨𝐥𝐝 𝐏𝐮𝐧𝐠𝐞𝐫𝐜̌𝐚𝐫, član Moto klub Trebnje in predsednik AMZS, je povedal: “Odvalil se nam je velik kamen od srca. Blagoslov motoristov in motorjev pa tak, da še boljši, kot smo si sploh lahko predstavljali. Župnik Blaž Franko si je želel, da ga peljem naokoli med vse motoriste, saj je želel vsem podeliti blagoslov, ne le z odra, kot je bila praksa dosedaj. Uspelo nam je zagotoviti toliko steze, da smo ga peljali skozi celo Mirno Peč, čez cel travnik in dosegli cilj, vsi so prejeli blagoslov in so ga bili vsi zelo veseli. Župnik Blaž Franko se je angažiral, pomagal in bil ves čas na voljo, za kar smo mu zelo hvaležni. Letošnjega blagoslova se je udeležilo več kot 16.000 motoristov, tega smo veseli, a ne lovimo rekordov. Smo pa veseli, ko je številka dovolj velika, da upraviči naš trud, ki ni majhen. Veseli in hvaležni smo, ker je bilo danes, na ponedeljek. v organizacijo aktivno vključenih kar 334 ljudi, vsak je pomagal na svoj način. Današnji dan je terjal veliko množico redarske službe, angažirala so se domača društva in občina Mirna Peč. Naj ne pozabim omeniti gasilcev, brez katerih takega dogodka ne izpeljemo, ter Športno rekreacijskega društva Veliki Kal – Orkljevec oz. kar celotni Velik Kal: bom rekel takole: brez Kalancev si te prireditve ne predstavljam več.”

𝐁𝐥𝐚𝐳̌ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐨, župnik v Mirni Peči: “Bogdaj in dober dan vsem skupaj: ko sem prišel v Mirno Peč, so me vsi spraševali, če znam motor voziti. Zakaj me to sprašujete, sem jih vprašal. Pa so mi rekli, da je v Mirni Peči blagoslov motorjev. Pa sem jim odvrnil, da bom „žegnal“ šunko, pa me ni nihče še vprašal, ali meso jem. Tako da lahko povem: meso jem, pa ga blagoslavljam, motorja še ne vozim, pa jih znam blagosloviti. Blagoslov pa prihaja od Boga. Sva pa s Poldetom že domenjena, da bom naredil kako testno vožnjo.”

𝐁𝐥𝐚𝐳̌ 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐤𝐨, župnik v Mirni Peči: “Nebeški oče, daj da se bodo vsi udeleženci v prometu zavedali odgovornosti za lastno življenje in za življenja drugih. Varuj nas in naše domače pred nesrečami in nam podari milost, da se bomo z vsake poti srečno vrnili. Sprejmi k sebi žrtve prometnih nesreč in potolaži njihove svojce. Sprejmi v svoje večno kraljestvo tudi rajnega svetega očeta Papeža Frančiška.“

𝐃𝐨𝐛𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧

Dogodek je imel tudi letos dobrodelno noto: 𝐳𝐛𝐢𝐫𝐚𝐥𝐚 𝐬𝐨 𝐬𝐞 𝐬𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐯𝐚 𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐤𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐨𝐫𝐨, 𝐤𝐢 𝐣𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐚, 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐢𝐥𝐨 𝐯 𝐀𝐯𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐣𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐞 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐣𝐨𝐧 𝐞𝐯𝐫𝐨𝐯. 𝐃𝐫𝐮𝐳̌𝐢𝐧𝐚 𝐣𝐞 𝐝𝐨𝐬𝐞𝐝𝐚𝐣 𝐳𝐛𝐫𝐚𝐥𝐚 𝐳̌𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐨𝐯𝐢𝐜𝐨 𝐳𝐚𝐡𝐭𝐞𝐯𝐚𝐧𝐞𝐠𝐚 𝐳𝐧𝐞𝐬𝐤𝐚, 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐞𝐛𝐮𝐣𝐞𝐣𝐨 𝐬̌𝐞 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐞𝐯𝐫𝐨𝐯, 𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐨 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐬̌𝐢𝐥𝐣𝐚𝐥𝐢 𝐒𝐌𝐒 𝐧𝐚 𝟏𝟗𝟏𝟗 𝐬 𝐤𝐥𝐣𝐮𝐜̌𝐧𝐨 𝐛𝐞𝐬𝐞𝐝𝐨 𝐋𝐨𝐫𝐚𝟏𝟎 𝐨𝐳. 𝐋𝐨𝐫𝐚𝟓. Ob tem pa so vsi motoristi domov odnesli tudi spominsko obeležje, ki so ga jim razdeli prostovoljci, ki jih je zbral župnik Blaž Franko. 𝐎𝐛 𝐭𝐞𝐦 𝐩𝐚 𝐬𝐞 𝐣𝐞 𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐩𝐨𝐫𝐨𝐜̌𝐢𝐥 𝐳𝐚 𝐤𝐚𝐤 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐣𝐞𝐧 𝐝𝐚𝐫, 𝐬𝐚𝐣 𝐛𝐨𝐦𝐨 𝐌𝐢𝐫𝐧𝐨𝐩𝐞𝐜̌𝐚𝐧𝐢 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐢𝐥𝐢 𝐧𝐨𝐯 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥𝐧𝐢 𝐝𝐨𝐦.

𝐋𝐞𝐭𝐞𝐜̌𝐢 𝐊𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐜

Motociklizem v Mirni Peči sega že kar daleč v zgodovino, 𝐬𝐚𝐣 𝐣𝐞 𝐤𝐨𝐭 𝐩𝐫𝐯𝐢 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐢𝐦𝐞 𝐤𝐫𝐚𝐣𝐚 𝐯 𝐬𝐯𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐬𝐞𝐥 𝐫𝐨𝐣𝐚𝐤 𝐋𝐮𝐝𝐯𝐢𝐤 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐢𝐜̌ – 𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣𝐬̌𝐢𝐡 𝐬𝐥𝐨𝐯𝐞𝐧𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐤𝐚𝐜̌𝐞𝐯 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐬𝐭𝐨𝐥𝐞𝐭𝐣𝐚, 𝐤𝐢 𝐬𝐞 𝐣𝐞 𝐫𝐨𝐝𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐝 𝟏𝟏𝟗 𝐥𝐞𝐭𝐢, 𝐧𝐚𝐭𝐚𝐧𝐜̌𝐧𝐞𝐣𝐞 𝟏𝟗. 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐚 𝟏𝟗𝟎𝟔 𝐯 𝐌𝐢𝐫𝐧𝐢 𝐏𝐞𝐜̌𝐢. Motoristična legenda in letalec si je za svoje športne dosežke in promoviranje svoje takratne širše in ožje domovine v večini evropskih prestolnic zaslužil spominsko obeležje na svoji nekdanji rojstni hiši v središču Mirne Peči. Spominsko ploščo so slovesno odkrili 19. junija 2009. Motorist Ludvik Starič, ki je umrl 26. decembra 1986, oziroma Leteči Kranjec, kot so ga tudi imenovali, v Parizu pa so mu nadeli celo vzdevek leteči Jugoslovan, je v tridesetih letih prejšnjega stoletja kar 32-krat zmagal na številnih mednarodnih motorističnih dirkah. Napisal je dve knjigi spominov: Leteči Kranjec in Kragulje gnezdo.

𝐏𝐨𝐥𝐞𝐠 𝐧𝐣𝐞𝐠𝐚 𝐩𝐚 𝐬𝐨 𝐢𝐦𝐞 𝐌𝐢𝐫𝐧𝐞 𝐏𝐞𝐜̌𝐢 𝐯 𝐬𝐯𝐞𝐭 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐬𝐥𝐞 𝐬̌𝐞 𝐬̌𝐭𝐞𝐯𝐢𝐥𝐧𝐞 𝐳𝐧𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐬𝐞𝐛𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐬𝐧𝐢𝐤 𝐓𝐨𝐧𝐞 𝐏𝐚𝐯𝐜̌𝐞𝐤, 𝐦𝐨𝐣𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐫𝐚𝐣𝐭𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐋𝐨𝐣𝐳𝐞 𝐒𝐥𝐚𝐤, 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧 𝐏𝐮𝐬𝐭 (𝐆𝐨𝐫𝐞𝐧𝐣𝐢 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐨𝐝𝐨𝐥), 𝐝𝐮𝐡𝐨𝐯𝐧𝐢𝐤, 𝐥𝐚𝐳𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭, 𝐤𝐫𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭 𝐭𝐞𝐫 𝐀𝐥𝐨𝐣𝐳 𝐊𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐢𝐜, znani čebelar in pisec številnih strokovnih zapisov, revijalnih prispevkov in knjig. Blagoslov motoristov ni le simbolna gesta, je tudi priložnost za ozaveščanje o prometni varnosti, je dogodek za katerega poskrbijo tudi za hrano in pijačo in je praznik spoštovanja, človeške bližine in varnosti, še dodajmo in kličemo: nasvidenje leta na velikonočni ponedeljek leta 2026.

V Mirni Peči prijazno vabijo v njihove kraje tudi med letom: da obiščemo Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Utrinki današnjega dne:

Vir in foto: (20+) Facebook