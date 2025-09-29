Minister Sajovic bi ponovil testiranje Si-Alarm – in znova pognal novih pet milijonov evrov

Piše: C. R.

Minister za obrambo Borut Sajovic bo vztrajal na tem, da se izvede novo javno testiranje sistema SI-Alarm, s ciljem, da sporočilo tokrat dobi 95 odstotkov uporabnikov. Število prejetih obvestil je bilo po njegovi oceni prenizko, da bi lahko rekli, da sistem brezhibno deluje, je dejal ob robu današnjega dogodka na Brdu pri Kranju.

“Če neke stvari še nimaš, če jo spravljaš v prakso, jo je treba preizkusiti. In test je uspel, ker je pokazal, da ni samoumevno, da bi sistem prenosa podatkov med baznimi postajami in med uporabniki brezhibno deloval,” je ob robu prireditve ministrstva za obrambo ob dnevu civilne obrambe na Brdu pri Kranju dejal Borut Sajovic. Po ministrovih besedah so šla iz uprave za zaščito in reševanje prava sporočila, ki pa jih tehnika do vseh uporabnikov ni uspela dostaviti pravi trenutek.

Kot je pojasnil, bo treba zdaj odpraviti odkrite napake, sam pa bo vztrajal pri tem, da se javno testiranje sistema za množično obveščanje in alarmiranje po javnih mobilnih omrežjih SI-Alarm opravi še enkrat. “Moj cilj je, da ob naslednjem testiranju sporočilo dobi 95 odstotkov ljudi,” je povedal minister. Dodal je, da se strinja z ocenami nekaterih, da je bilo število uporabnikov, ki so prejeli testno potisno sporočilo, prenizko, da bi lahko rekli, da sistem brezhibno deluje. Sistem bi sicer lahko uporabili že danes, če bi bilo to potrebno, si pa Sajovic želi, da bi novo testiranje potekalo še letos.

Na novinarsko vprašanje, zakaj sistem SI-Alarm ni bil uporabljen že v nedeljo ob širjenju dima ob požaru v Rušah, je minister pojasnil, da obseg nesreče ni bil tolikšen, da bi bilo to potrebno. “Požarov v tej državi imamo veliko, zaradi lokalnih požarov ne pričakujem, da bi bila taka obvestila posredovana, predvsem ker jih bomo uporabili takrat, kadar je obseg nesreče večji in pa na širšem območju,” je navedel.

Sajovic je ob tem zanikal tudi nekatere očitke o zapravljenih milijonih, ki so se po testiranju pojavili v javnosti. “Po podatkih, ki jih imam, je bilo do zdaj tistim, ki so to pripravljali, izplačanih manj kot 20.000 evrov,” je dejal.

Glede morebitnih posledic, ki bi lahko sledile težavam pri sobotnem testiranju sistema, pa je minister poudaril, da morajo tisti, ki so imeli nalogo prenesti signal, opraviti svoje delo. “Če tega ni, tudi plačila ni,” je še povedal.

V soboto opoldne je potekalo prvo javno testiranje sistema SI-Alarm. Nekateri uporabniki mobilnih telefonov potisnega sporočila niso prejeli ob predvidenem času, temveč dobre tri ure pozneje. Manjši delež uporabnikov sporočila sploh ni prejel.

Kot so na dan testiranja sporočili pristojni, so identificirali težave, konkretnih razlogov zanje pa še ne morejo podati. Pojasnili so, da so nastale pri distribuciji, v prihodnjih dneh jih bodo konkretno analizirali. Pričakujejo, da bodo težave ustrezno naslovljene, sistem pa da bo v prihodnje deloval učinkovito.