Medtem ko se vlada spravlja na Petrol, cene goriva letijo v nebo

Piše: Vida Kocjan

Golobova koalicija je sprejela škodljivo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero močno škodi slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu, koristi pa tujcem, ki po novem ob avtocestah točijo gorivo po precej nižjih cenah. S tem se v državno blagajno steka manj davkov. Naftni trgovci Petrol, MOL in Shell so močno oškodovani, ogrožena so tudi delovna mesta zaposlenih.

Vladajoča koalicija (Svoboda, SD in Levica) je 20. junija uredbo o omejitvi marž za pogonska goriva razširila na vse črpalke, tudi ob avtocestah. Pred tem je veljalo, da so marže omejene samo na črpalke v notranjosti države. Vlada razlogov za svojo odločitev ni zadovoljivo pojasnila. Nekateri navajajo, da si je premier Robert Golob, s tem ko je napadel naftne trgovce, izbral novo tarčo, podobno kot je pred časom naredil že z zdravniki. Slednje je, poznavajoč Golobovo nesposobnost, zelo verjetna razlaga. Drugi pa navajajo, da želita Svoboda in Golob pritisniti na vodstvo (predvsem) Petrola, da odstopi od tožbe zoper Nado Drobne Popović, nekdanjo predsednico uprave, s katero je nadzorni svet novembra 2023 sklenil predčasno prenehanje mandata. Razlog za slednje so bile poslovne odločitve Drobne Popovićeve, povezane s posli na Hrvaškem. Odškodninski znesek za povrnitev domnevne škode presega 11 milijonov evrov, Drobne Popovićeva pa naj bi bila ožja sorodnica (teta) Golobove spremljevalke. V ozadju obstaja tudi možnost poskusa privatizacije pomembnega dela Petrolovega premoženja po sistemu elektro premoženja. Stvari se bodo nedvomno šele razčistile, za zdaj so vse to domnevne, na vprašanja o tem pa v Petrolu (za zdaj) ne odgovarjajo.

V korist tujcev

Na sklep vlade so se v Petrolu nemudoma odzvali. Pojasnili so, da bo »regulacija v obstoječi obliki resno ogrozila poslovno vzdržnost maloprodajne mreže, razvojne načrte družbe in prispevek k energetski tranziciji v Sloveniji«. Skupni učinek vladne odločitve bo v letu 2025 pomenil 30 milijonov evrov manj dobička iz poslovanja od načrtovanega. Poudarili so, naj bi vlada sprejemala ukrepe v korist potrošnikov in malih trgovcev, dejansko pa slabša gospodarsko okolje, ki posledično slabša položaj vseh prebivalcev Slovenije.

Nerazumljivo je tudi to, da je Golobova vlada omejila marže in s tem znižala cene predvsem za tujce, ki se z naftnimi derivati v tranzitu oskrbujejo ob slovenskih avtocestah. Na to je opozoril tudi predsednik uprave družbe Petrol Sašo Berger, ki je dejal, da »slovenski kupec in slovensko gospodarstvo ne bosta imela nič od tega«.

Nadalje so na Petrolu razkrili, da so marže pri prodaji goriv v Sloveniji najnižje v EU, trošarine (davek) pa med najvišjimi v primerjavi s sosednjimi državami. Tako slovenski potrošnik plačuje več predvsem zaradi visokega bremena dajatev državi. Od leta 2023 do danes se namreč marže niso povišale, dajatve državi pa so se v istem obdobju povečale za 35 do 42 odstotkov.

V Petrolu so pojasnili, da že pred zadnjo spremembo vlade najvišja dovoljena marža v Sloveniji, kot je veljala (ta ni bila prosta), ni zadoščala za pokrivanje naraščajočih stroškov rednega poslovanja z gorivi in derivati, kot so stroški dela, najemnin, transporta in skladiščenja. Stroški dela na maloprodajnih mestih v družbi Petrol bodo po ocenah v letu 2025 v primerjavi z letom 2023 ob nespremenjenih maržah narasli za 19 odstotkov.

Prodajna mesta ob avtocesti s trikrat višjimi stroški poslovanja

Pojasnili so, da so prodajna mesta ob avtocesti obremenjena s trikrat višjimi stroški poslovanja v primerjavi s prodajnimi mesti zunaj avtocest. Poleg vseh drugih stroškov naftni trgovci plačujejo najemnino Družbi za avtoceste RS (Dars), vzdrževanje počivališč, zagotavljajo tudi neprekinjeno poslovanje v nočnem času. Hkrati je Petrol kot največji gospodarski sistem v državi eden od nosilcev razvoja športa in kulture pa ključeni deležnik pri implementaciji zelenega prehoda in največji plačnik v državni proračun.

V Petrolu so napovedali prilagoditev poslovanja, cilj je optimizacija stroškov. »Ustavljamo vse razvojne investicije v Sloveniji in jih preusmerjamo na tuje trge s prijaznejšim regulatornim okvirom. Poleg tega začenjamo s stroškovno optimizacijo, zamrznili smo vse sponzorske in donatorske pogodbe, revidirali pa bomo tudi vse dobaviteljske pogodbe v Sloveniji. V prodajni mreži začenjamo s stroškovno optimizacijo in zapiranjem neprofitabilnih prodajnih mest,« so sporočili. Dodali pa so, da so vsi ukrepi začasni in jih bo uprava prilagajala glede na dejanski rezultat poslovanja in glede na regulatorne ukrepe, za katere upajo, da se bodo spremenili na bolje.

Prejšnji teden so zato začasno zaprli štiri prodajna mesta: v Petrini (občina Kostel), Solčavi, Črnem Vrhu nad Idrijo in v Podkorenu. Za prejšnji ponedeljek so napovedali tudi enourno protestno zaprtje prodajnih mest zunaj avtocest. Do tega potem ni prišlo. Krajani sicer zahtevajo rešitev, izkazalo pa se je, da je Golobova vlada ukrep o nižjih maržah trgovcev ob avtocestah sprejela samovoljno, brez ustreznih podlag, analiz. V Petrolu so še pojasnili, da so z višjimi maržami ob avtocestah lahko pokrivali stalne (fiksne) stroške vseh poslovalnic v državi, tudi stroške zaposlenih. Tudi tistih, ki niso rentabilne. Zdaj pa tega ne bodo zmogli več.

Na levici planili po Petrolu

Na levici so pričakovano planili in začeli braniti koalicijo. Resorni minister Bojan Kumer (Golobov sopotnik) je govoril o nujni družbeni odgovornosti in solidarnosti. Takoj mu je pritegnila tudi skrajna levičarska aktivistka Nika Kovač. V imenu SD pa se je oglasil Aleksander Jevšek, zadolžen za evropska sredstva in regionalni razvoj ter eden najbolj neučinkovitih ministrov v Golobovi vladi. Verbalno je napadel Saša Bergerja, predsednika Petrolove uprave, in ga pozval k odstopu.

Kritični tudi v MOL

Petrol pa ni edini, ki je opozoril na škodljive odločitve Golobove vlade. Oglasili pa so se tudi v madžarski energetski skupini Mol, ki je s svojo mrežo črpalk pod znamkama Mol in Ina drugi največji ponudnik naftnih derivatov v državi. Tudi v Molu ocenjujejo, da zdajšnja regulacija predstavlja tveganja za vzdržno delovanje trga z gorivi in ogroža zanesljivost oskrbe. Zato bodo pregledali načrtovane investicije in celotno poslovanje v Sloveniji.

Tole so povedali …

Zvone Černač, poslanec SDS: »Pred tremi leti, v času prejšnje vlade, smo točili bencin po evro, kurilno olje je bilo po 0,7 evra. Danes točimo in se grejemo za 50 odstotkov dražje. Zaradi pogoltnosti Golobove vlade, ki je v tem obdobju več kot podvojila trošarine. Tik pred poletno sezono pa je šla še korak dlje in ceno pogonskih goriv na avtocestah (AC) izenačila z drugimi. Povsod po Evropi je gorivo na AC dražje kot zunaj AC, ker vlade skrbijo za lasten narod.

Trgovci prenizke marže na manjših bencinskih servisih, ki so zaradi manjše potrošnje na meji rentabilnosti, kompenzirajo z višjimi drugje. Samo v Sloveniji imamo vlado, ki se ji fučka za ljudi, sprejema neumne in zgrešene ukrepe, in kar je najbolj zavrženo, pri tem s prstom kaže na trgovca. Višek pa je bil odziv tri leta nevidnega ministra za evropska sredstva iz kvote SD Aleksandra Jevška. Ko sem mu pred tremi leti predal posle, je bila Slovenija na 4. mestu po črpanju nepovratnih sredstev iz evropskih skladov, danes je na zadnjem. A minister se ni oglasil, da bi se opravičil za slabo delo in odstopil. Tako kot šef poslancev SD Jani Prednik se je oglasil, da bi manipuliral z narodom. Hvala bogu, da jeseni, najkasneje pa spomladi ti bleferji in škodljivci odhajajo.«

Monika Gregorčič, nekdanja poslanka, ekonomistka: »Imeli smo bencin po 1 evro, a je 400 tisoč zmanipuliranih duš raje izvolilo nov obraz, ki jim je napovedal višje davke in gnečo na cestah. Cena za liter bencina je danes višja ravno za znesek višjih trošarin; zaradi požrešnosti in pohlepa državne blagajne oz. ekscesne javne potrošnje.«

Andrej Poglajen, poslanec SDS: »Bitka Goloba s Petrolom se je zaradi nepremišljenih potez vlade glede regulacij cen goriv na avtocestah prenesla na pleča ljudi. Vlada je uvedla regulacije cen nekaj tednov po tem, ko je bil imenovan nov nadzorni svet. Očitno pa je, da predsedniku vlade ni uspelo prepričati drugih delničarjev, naj podprejo njegovega kandidata za predsednika nadzornega sveta. Na podlagi tega se je vlada odločila vrniti udarec Petrolu z zgoraj navedenim ukrepom.

Vlade ni motilo to, da so bile cene goriv na avtocestah 3 leta in pol njihovega mandata višje kot zunaj avtocest. Prav tako statistike kažejo, da samo 5 odstotkov slovenskih državljanov toči gorivo na avtocestah, v 95 odstotkih primerov pa na avtocestah bencin kupujejo tujci.

Zaradi nespametnih odločitev vlade smo se znašli v situaciji, ko je Golobova vlada predvsem tujcem omogočila poceni gorivo na naših avtocestah, medtem ko slovensko podeželje zaradi tega ukrepa ostaja brez bencinskih črpalk.

Pri tem je treba poudariti, da pri vsakem natočenem litru goriva država zaradi trošarin, ki so ene najvišjih v Evropi, pobere kar 0,85 evra. To je 60 odstotkov celotne cene in skoraj 50 odstotkov več kot v času vlade Janeza Janše.

Če bi vlada resnično hotela znižati cene goriv, bi to lahko naredila z zmanjšanjem trošarin, ki so se v mandatu te vlade drastično dvignile. Namesto tega se je vlada raje odločila, da bo breme prenesla na slovensko podeželje.

Tako smo prišli v situacijo, ko bodo ljudje iz Črnega Vrha nad Idrijo primorani gorivo točiti v 10 km oddaljenem Godoviču. Glede na to, da gre za okolje s številnimi kmetijami, je tako ravnanje hud udarec za kmetijstvo in kmete. Po drugi strani pa je ukrep problematičen tudi z vidika požarne varnosti, saj se bo posledično povečalo shranjevanje goriva v cisternah.«