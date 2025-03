(MARIBOR) Arsenovič po zgledu Jankovića, mestni svetniki so mu izdali poziv

Šest svetniških skupin v mariborskem mestnem svetu je danes na župana Sašo Arsenoviča naslovilo skupno zahtevo za upoštevanje proporcionalne zastopanosti pri imenovanjih v svete javnih zavodov in na druge položaje v Mestni občini Maribor. Ugotavljajo, da so pri tem prikrajšane.

Podpisane svetniške skupine SDS, LPR, Liste kolesarjev in pešcev, Levice, NSi in Stranke mladih – Zeleni Evrope so prepričane, da izvedena imenovanja ne odražajo zastopanosti političnih list in strank v mestnem svetu. “Namesto tega smo pri številnih imenovanjih priča situaciji, kjer si večino teh mest med seboj razdelita Gibanje Svoboda in Lista Arsenovič za Maribor, kar po našem mnenju ni v skladu z osnovnimi principi pravičnosti in vključujoče demokracije, še manj pa s politično korektnostjo,” so izpostavile.

Seznam imenovanj v mandatu 2022-2026 po njihovih navedbah kaže, da je Gibanje Svoboda dobilo 24 članov, Lista Arsenovič za Maribor 17, Levica osem, SDS sedem, SD šest, NSi pet, LPR tri ter Gasilci Maribora in Lista kolesarjev in pešcev po enega člana.

“Ta imenovanja ne odražajo proporcionalne zastopanosti v mestnem svetu, zato zahtevamo, da pri naslednjih imenovanjih v svete javnih zavodov in pri drugih imenovanjih upoštevate proporcionalno zastopanost vseh političnih list in strank, kot so zastopane v mestnem svetu. Tako boste zagotovili, da bodo odločitve in imenovanja odražala širšo politično voljo in ne le ozkih interesov dveh političnih strank,” piše v skupni zahtevi svetniških skupin, ki imajo skupno 16 glasov v 45-članskem mestnem svetu.

Na odziv župana STA še čaka.