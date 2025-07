Mamo Marijo in hčer Anico umorili, Terezijo ranili

Piše: Moja Dolenjska

Med delom na polju, ko so žele pšenico, so v Rosalnicah pri Metliki umorili Marijo Lončarič in njeno 15-letno hčer Anico. Druga hči in sestra Terezija je imela “srečo”, njo so samo ranili.

V Društvu Huda jama45 so na X zapisali, da so ju umorili partizani, bilo je 27. julija 1942. (vir)

V društvu so še vprašali: “V katero rubriko so, letos od predsednice nagrajeni ZZB NOB Slovenije, uvrstili te žene, dekleta, da opravičijo umor? So bile kar vse tri po vrsti “izdajalke”? So potem še kasneje lovili “izdajalko” Terezijo, ki jo niso uspeli ubiti na polju?”

Objavili so še izsek iz takratnega časnika Slovenec, kjer so objavili tudi fotografiji umorjenih, mame Marije in hčerke Anice.

Rosalnice so razpotegnjeno naselje na robu kolpske terase in so od Metlike oddaljene dobra dva kilometra. Kraj je znan predvsem po treh gotskih cerkvah, imenovanih Tri fare. Cerkve so v drugi polovici 12. stoletja sezidali vitezi križniki, ki so imeli lokalno središče (komendo) v Črnomlju. V bližini cerkva je bilo nekoč župnišče, ki pa je bilo med drugo svetovno vojno požgano.

Več o kraju lahko preberete na povezavi: Rosalnice