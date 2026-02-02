Ljubljanski shodi za čisto pitno vodo vstopajo že v četrto leto – danes znova vabljeni!

Piše: C. R.

“Lepo vabljeni na 28. shod za zaščito pitne vode pred ljubljanskim Magistratom, ki bo danes, 2. februarja, ob 14.30,” sporoča Aleš Primc. Kot je še zapisal, prav danes shodi za čisto pitno vodo v Ljubljani obeležujejo tretjo obletnico.

“Z veseljem sporočam, da smo tudi v januarju rešili pitno vodo pred zastrupitvijo s kanalom C0. Hvala, da že tri leta skupaj opravljamo to neprecenljivo poslanstvo. Moramo vztrajati še naprej! Ta shod bo še prav poseben, saj bo to tretja obletnica shodov za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo. Prvi je bil 27. februarja 2023,” je še zapisal Aleš Primc, sicer ljubljanski mestni svetnik.

Danes bodo na shodu poleg Primca sodelovali še Aleš Hojs, dr. Tina Bregant, Anja Bah Žibert, Brane Grad in Nada Žgur.