Ljubljančani v nedeljo na referendum o parkirnem odloku, Primc poziva h glasovanju proti

Piše: C. R.

Pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil, lahko organizatorji kampanje še danes nagovarjajo Ljubljančane. Opolnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendum ne bo le odločanje o parkirni politiki, ampak bi lahko bil širši preizkus županu Zoranu Jankoviću pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

V referendumsko kampanjo se je prijavilo šest deležnikov, vsi se izrekajo proti parkirnemu odloku – stranke Glas za otroke in družino, ki jo vodi mestni svetnik Aleš Primc, Levica, Vesna, Piratska stranka in Mi, socialisti! ter fizična oseba Klemen Fajs, sicer predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano. Mestna občina Ljubljana v kampanji ne sodeluje.

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?”

Volilnih upravičencev, ki se na referendumu lahko izrečejo, je v Ljubljani skupaj 227.376. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.

Pobudnike odloka in organizatorje kampanje ne skrbi, da zaradi poletnih počitnic, ko praviloma ni najbolj ugoden čas za mobilizacijo volivcev, ne bi dosegli kvoruma.

To bo sicer tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki, Civilna iniciativa za Ljubljano, nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je Mestna občina Ljubljana marca sprejeti odlok prejšnji teden umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

Ljubljanski župan Zoran Janković je medtem po umiku odloka – tega je izglasoval mestni svet 1. junija, potem ko je civilna iniciativa že vložila potrebne podpise za izvedbo referenduma, kasneje pa na isti seji potrdil izvedbo referenduma – poudaril, da bodo volivci na referendumu glasovali o odloku, ki ne obstaja. Ob tem je dejal, da bodo tako porabili milijon evrov, ki bi jih sicer lahko namenili za otroška igrišča, nova drevesa, klopi in podobno.

“Na eni strani mi je žal milijona, kolikor bo stal referendum, na drugi strani pa se mi enostavno zdi bolj pomembno, da v tem mestu spoštujemo demokratične vrednote. Bila je tudi varianta, da ne potrdimo referenduma in se gremo pravdat, a mislim, da to absolutno ni potrebno,” je povedal. “Zdaj bo zanimiva situacija. Na referendumu bo vprašanje, ki ga je izpostavila civilna iniciativa oziroma Fajs, vezano na odlok, ki ga ni več,” je Janković dejal na novinarski konferenci dan po seji mestnega sveta.

Ta teden je na novinarski konferenci znova poudaril, da referendum zaradi umika odloka ne odloča o ničemer. Napovedal je, da se referenduma tudi ne bo udeležil.

Umik odloka je po prepričanju civilne iniciative pravno sporen, ker da ni mogoče umakniti odloka, ki še ni objavljen v uradnem listu. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi je namreč odlok možno umakniti zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti, kar bi referendum naredilo brezpredmeten, menijo v civilni iniciativi.

Zato je civilna iniciativa s podpisom osmih ljubljanskih mestnih svetnikov v četrtek na ustavno sodišče vložila tudi pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa o umiku parkirnega odloka. Po njihovem je namreč mestni svet odlok namreč umaknil z neustavnim postopanjem. Po Fajsovih besedah je pobuda za oceno ustavnosti dokaz, da mislijo resno in ljubljanskemu županu Jankoviću ne bodo dopustili rušenja pravnega sistema, ker ga je strah stopiti pred prebivalce in slišati njihov glas.

Da je parkirni odlok postal simbol vsega, kar je pri vodenju Ljubljane narobe, še poudarjajo v Civilni iniciativi za Ljubljano. “Ko smo Ljubljančanke in Ljubljančani zbrali 14.051 za razpis referenduma, bi moral župan narediti eno samo stvar – stopiti pred ljudi in dovoliti, da odločijo. Namesto tega je poskusil umakniti odlok in s tem pobegniti politični odgovornost za svoje rokohitrstvo,” je pred časom dejal Fajs.

V okviru kampanje pred referendumom so sprožili tudi širšo akcijo Pokažite županu rumeni karton, s katero opozarjajo na Jankovićeve napake pri vodenju mesta.

Janković, ki je na čelu glavnega mesta skoraj 20 let, je sicer pred dobrim mesecem napovedal vnovično kandidaturo za ljubljanskega župana. Poleg njega so do zdaj kandidaturo javno napovedali mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc ter nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc.