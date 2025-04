Lekarne kadrovsko podhranjene: grozi skrajševanje odpiralnih časov in zapiranje lekarn

Piše: A. J.

Slovenske lekarne že dalj časa bijejo bitko s kroničnim pomanjkanjem farmacevtskega kadra, kar ogroža temeljno poslanstvo lekarniške dejavnosti – varno, dostopno in strokovno oskrbo pacientov. V skrbi za paciente se lekarne pogosto odločajo za boleče rešitve: krajši odpiralni čas, premalo časa, namenjenega celostni farmacevtski obravnavi in v skrajnih primerih celo začasno ali trajno zapiranje posameznih enot.

To pomeni, da bolniki – zlasti tisti s kompleksnimi terapijami in hkratnim jemanjem več zdravil – ne prejmejo celostne in brezšivne farmacevtske obravnave, ki je ključna za njihovo varnost in kakovost življenja. Če sistemsko ne priznamo dejanskega obsega dela in storitev, ki jih lekarne danes opravljajo, ter ne zagotovimo potrebnega kadra v skladu s tem, bomo kot družba prikrajšani za dobro delovanje enega ključnih zdravstvenih stebrov.

O tej pereči problematiki bodo več povedali na novinarski konferenci v torek, 6. maja 2025, ob 10. uri, ki bo potekala v prostorih Lekarniške zbornice Slovenije na Vojkovi cesti 48, Ljubljana.

Na dogodku bosta spregovorila:

Darja Potočnik Benčič , predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in

, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije in Matija Centrih, vodja Lekarne Dobrova.

Predstavila bosta razloge za alarm, razmere na terenu ter nujne sistemske rešitve, ki jih zahteva lekarniška stroka za dobrobit pacientov.

V Sloveniji imamo 354 lekarn na primarni ravni zdravstvene dejavnosti in 27 bolnišničnih lekarn, ki delujejo skladno z Zakonom o lekarniški dejavnosti. Osnovni namen lekarniške dejavnosti je namreč zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe, pacientom in ostalim zdravstvenim delavcem. Poleg tega pa lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtsko obravnavo pacientov za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja z zdravili.