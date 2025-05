Krepko preplačana obnova železniške postaje na Jesenicah – niti pretvarjajo se ne več

Piše: Vida Kocjan

Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga vodi Alenka Bratušek, je prejšnji ponedeljek, 12. maja, objavilo obvestilo o javnem naročilu za Nadgradnjo železniškega vozlišča na Jesenicah. Rok za prijavo je bil izredno kratek, iztekel se je danes, v ponedeljek, 19. maja 2025.

Po navedbah naših virov je na razpis prispela ponudba le enega ponudnika. Ponujena cena pa je tik pod zagotovljenimi sredstvi.

Najvišja dopustna vrednost ponudbe po javnem naročilu je bila 120.655.737 evrov. Gre za vrednost, ki je tik pod zagotovljenimi sredstvi. Ko k temu prištejemo še 22-odstotni davek na dodano vrednost, ugotovimo, da nas bo obnova železniške postaje na Jesenicah stala 147,2 milijona evrov. Če ne bo seveda še kakšnih dodatkov k pogodbi.

Od tega bo 56,56 milijona evrov evropskih sredstev, iz Instrumenta za povezovanje Evrope. Ostalo bomo plačali davkoplačevalci.

Ministrstvo za infrastrukturo oziroma Direkcija za infrastrukturo odločitve o prejemu ponudb in izbire javno na portalu enaročanje (Uradni list RS) še ni objavila. Običajno pa je tako, da javni naročniki ponudbe na javno naročilo, kjer so prejeli le eno ponudbo, zavrnejo in objavijo novo naročilo ali pa k pogajanjem povabijo več ponudnikov, da s tem znižajo ceno.

Kako se bosta Alenka Bratušek in Robert Golob, oba iz Gibanja Svoboda, odločila tokrat, bomo spremljali. Nedvomno pa takšna obnova navadne železniške postaje, ki ni nikakršna nadgradnja železniškega vozlišča (tega na Jesenicah ni), ne bo šla mimo Goloba.