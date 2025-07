KPK zagotavlja, da imenovanje Lapornika za tožilca ne bo ustavilo postopkov zoper Goloba

Piše: Moja Dolenjska

Vlada Roberta Goloba je tik pred odhodom na počitnice namestnika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Davida Lapornika imenovala za okrožnega državnega tožilca, kar je spodbudilo sume, da želi predsednik vlade Golob s tem preprečiti, da bi lahko komisija odločila v zadevi, v kateri je osumljen pritiskov na kadrovanje v policiji. Na KPK zagotavljajo, da odhod Lapornika v ničemer ne bo vplival na njihove postopke.

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije namreč določa, da o zadevah, ki se nanašajo na kršitve zakona o preprečevanju korupcije, odloča tričlanski senat KPK, v katerem sta poleg predsednika še dva njegova namestnika. Ker se je predsednik KPK Robert Šumi iz odločanja o zadevi glede Golobovih političnih vplivov na kadrovanje v policiji izločil, bosta o zadevi odločala oba namestnika, pri čemer pa bi senat v primeru odhoda Lapornika ostal nesklepčen in o zadevi ne bi mogel odločiti, dokler ne bi bil imenoval nov namestnik. Zato so nekateri prepričani, da je vlada Lapornika imenovala za tožilca zgolj zato, da bi bil senat KPK nesklepčen in ne bi mogel odločati o Golobovi zadevi.

A na KPK zagotavljajo, da se to ne more zgoditi. Kot pravijo, zakon o integriteti in preprečevanju korupcije določa, da funkcionar KPK, ki mu je potekel mandat ali je odstopil, opravlja funkcijo s polnimi pooblastili do začetka opravljanja funkcije novega funkcionarja.

Na KPK sicer informacije, kdaj bo Lapornik nastopil funkcijo tožilca, še nimajo, saj odločitev vlade o njegovem imenovanju še ni pravnomočna. “Ne glede na to pa pričakujemo, da odhod namestnika predsednika v ničemer ne bo vplival na postopke, ki jih vodimo na komisiji,” so zapisali za naš portal.

Ali bo temu res tako, pa bomo seveda še videli.