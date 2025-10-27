Koga zavaja žalska ravnateljica? Trdi, da na tamkajšnji šoli kar petina otrok ne govori slovensko, hkrati pa trdi, da to ne vpliva na kakovost izobraževanja!

Piše: Celjski glasnik

V preteklih dneh je v Sloveniji završalo, saj si je ravnateljica I. Osnovne šole Žalec dovolila, da je izdala tudi vabilo na roditeljski sestanek v albanskem jeziku.

Kljub jasnim smernicam in zahtevam o uporabi slovenskega jezika v izobraževalnih ustanovah, je tamkajšnja ravnateljica v Odmevih opravičevala svoje početje, da je tako lahko vključila v proces dela tudi starše albanskih otrok.

‼️⚠️ To je noro. Nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko. Sedanja Golobova koalicija @vladaRS je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno… https://t.co/UMuL28OubL — Janez Janša (@JJansaSDS) October 23, 2025

Še bolj zaskrbljujoča pa je njena izjava, da se je za ta korak odločila, saj kar petina otrok na njihovi šoli ne govori slovensko, a hkrati javnost prepričuje, da to ne vpliva na kakovost izobraževalnega sistema. Torej morajo učitelji predavati v tujem jeziku? Se morajo slovenski učenci prilagajati drugim narodnostim? Vse to so vprašanja, na katera bi lahko odgovorila ravnateljica in kaj hitro prišla do odgovora, da pri takšnem številu učencev, ki ne znajo uradnega jezika, standard izobraževanja pada.

“To je noro. Nihče ne bi smel v Sloveniji obiskovati obveznega pouka, če ne razume slovensko. Sedanja Golobova koalicija @vladaRS je zavrnila razumski predlog, da bi učenci, ki ne znajo slovensko, najprej obiskovali poseben pouk slovenščine in se potem vključili v redno izobraževanje. Bilo bi bolje zanje, za učitelje in za slovenske učence, ki so sedaj nujno prikrajšani dvakrat. Učitelji se morajo več ukvarjati z drugimi, splošni nivo znanja pa nujno pade,” je ob tem pojasnil predsednik SDS Janez Janša.