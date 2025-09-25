Koalicija ruši vse pred seboj: sporni zakon o gostinstvu kljub opozorilom sprejet

Piše: U. B.

Danes je DZ sprejel predlog zakona o gostinstvu, kljub številnim strokovnim opozorilom, pravnim pomislekom in glasovom iz prakse.

Zakon, kot je bil sprejet, vključuje vrsto določb, ki bodo večini obstoječih ponudnikov kratkoročnih nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah, onemogočile nadaljnje delo. Gre za regulacijo, ki ni utemeljena na dejanskih podatkih o stanju trga, temveč na napačnih interpretacijah oglaševalskih platform. Poleg tega zakon uvaja neizvedljive postopke za pridobivanje soglasij in nesorazmerne omejitve, ki ne razlikujejo med mestnimi in podeželskimi okolji, profesionalnimi ponudniki in občasnimi sobodajalci.

Zavod GSD že več kot leto dni opozarja, da potrebujemo pametno in uravnoteženo ureditev, ki bo omogočila razvoj odgovornega kratkoročnega nudenja nastanitev v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (t.i. kratkoročnem najemu), hkrati pa naslovila težave na dolgotrajnem najemnem trgu z ukrepi, ki imajo dejanski učinek.

“Ker zakon po našem mnenju ni skladen z ustavo in pravnim redom EU, bomo nadaljevali z ustreznimi pravnimi ukrepi. Hkrati bomo v dialogu z evropskimi institucijami zagovarjali razumno ureditev, ki temelji na podatkih in praksi, ne na predsodkih. Zahvaljujemo se vsem, ki ste nas podprli – sobodajalcem, turističnim ponudnikom, občinam, pravnikom, poslancem in javnosti. Boj za dostojno prihodnost malega turizma se nadaljuje,” sporoča Zavod Gostoljubnost slovenskih domov.

Zanimivo pa je tudi to, da danes mediji poročajo o rekordni turistični sezoni in za mesec avgust 2025 navajajo: “Tako med domačimi kot tujimi turisti so bili najbolj priljubljeni hoteli, kjer so ustvarili 30 odstotkov vseh svojih prenočitev. V povprečju so v njih prenočili 2,5-krat. Sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše (29 odstotkov), kjer je povprečna doba bivanja znašala 3,1 dneva.”

Ravno ta del nastanitvene ponudbe – zasebne sobe, apartmaji in hiše – zdaj zakon napačno cilja kot problem, namesto da bi ga prepoznal kot ključni del turistične ponudbe, ki prispeva k lokalnemu razvoju in razpršeni turistični politiki.