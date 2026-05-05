Dogovor o vrnitvi k vitki državi, pregonu korupcije in decentralizaciji za prevzem oblasti

Piše: Spletni časopis

Slovenija vstopa v odločilno fazo iskanja novega predsednika vlade. Potem ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu ostala brez kandidata, je največja opozicijska stranka SDS danes uradno razkrila karte. Objavili so Izhodišča za oblikovanje Koalicije za uspešno Slovenijo, ki predstavljajo temeljni programski dokument za mandat 2026–2030.

Dokument ni le program SDS, temveč skupna zaveza širokega nabora partnerjev: Nove Slovenije (NSi), Slovenske ljudske stranke (SLS), FOKUSA Marka Lotriča in Demokratov Anžeta Logarja. Janša opozorirl, da se je stranka Resni.ca odločila, da bo v opoziciji. Kljub temu, da jih v vladi ne vidi, pa Janša pričakuje njihove glasove v parlamentu za prevzem oblasti. Napovedal je usklajevanje s to stranko. S tem se vzpostavlja model, kjer bi Stevanovićeva stranka projektno podpirala desno-sredinsko vlado, ne da bi v njej neposredno sodelovala. Dokument napoveduje vrnitev k vitki državi, decentralizaciji in ničelni toleranci do korupcije, hkrati pa vrednote osamosvojitve postavlja v samo središče prihodnjega delovanja. Objavljam ga v celoti:

IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE KOALICIJE ZA USPEŠNO SLOVENIJO

Slovenska Demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, FOKUS Marka Lotriča in Demokrati Anžeta Logarja potrjujemo izhodišča

za koalicijsko pogodbo za mandat 2026 – 2030.

Z namenom oblikovanja politične povezave, ki bo delovala za blaginjo Slovenije.

Temeljna izhodišča

Temeljne vsebinske prioritete koalicije so: Razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Koalicija bo svoje razvojne politike gradila na ambiciji oblikovanja uspešne Slovenije. Ustvarjamo, da bodo naši zanamci na boljšem, kot smo bili mi. Ustvarjamo stvari, na katere bodo ponosne prihodnje generacije. Ponujamo ambicijo in priložnost. Zagovarjamo prepričanje, da z dobrim delom in trudom lahko uspemo. Želimo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države, da bo lahko razvijal sebe, gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja. Zagovarjamo hitrost razvoja, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči. Država mora oblikovati spodbudno okolje za vse tiste, ki želijo iti hitreje in višje. Tistim, ki kljub trudu, delu ali zaradi nesrečnih okoliščin spodrsne, pa pomagamo s socialno mrežo. Država vodi postopke za njihovo čimprejšnjo reaktivacijo in čimprejšnji povratek na trg dela. Država mora ustvarjati pogoje za uspeh posameznika, ne pa nadomeščati njegove pobude; socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo. Naš cilj je država, ki spoštuje dostojanstvo vsakega človeka: ki vsakomur omogoča, da v varnem okolju razvija svoje talente in ustvari družino, ter pomaga tistim, ki zaradi bolezni, invalidnosti ali starosti ne zmorejo sami poskrbeti zase. Delo ni socialna, temveč razvojna in gospodarska kategorija, s katero se ustvarja blaginja in posledično financira socialne storitve. Brez produktivnosti in uspešnega gospodarstva ni socialne države, brez socialne države ni skladnega razvoja, zato bomo investirali v socialni dialog. V ospredje ne postavljamo zgolj minimalne plače, ampak svoje napore usmerjamo v to, da bi bila plača vseh zaradi večje produktivnosti višja. Zagovarjamo meritokracijo in plačilo po delu in rezultatih dela. Ni napredka brez konkurence. Namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše, bomo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovanjsko shemo za mlade ustvarjali pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lastno streho in lasten dom. Zagovarjamo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo tako blaginjo kot zdrav naravni življenjski prostor ter povečujejo energetsko suverenost države. Temelj razvojne politike je ustvarjanje ugodnejših pogojev za domače gospodarstvo in spodbujanje tujih naložb, kar edino na koncu prinese tudi več denarja za plače, za kvalitetne in dostopne javne storitve in druge skupne potrebe sodobne razvite družbe. Koalicija bo posebno pozornost namenila kakovostnemu, dostopnemu in sodobnemu izobraževanju na vseh ravneh ter spodbujanju vseživljenjskega učenja kot temelju razvoja. Sistematično bomo krepili razvoj kadrov v povezavi z gospodarstvom ter ustvarjali pogoje za zadrževanje domačih talentov in vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine. Zagotavljali bomo visoko raven energetske varnosti z zanesljivimi in razpršenimi viri ter krepili energetsko samostojnost države. Preko načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu, bomo zagotavljali dostopno, kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo za vse državljane. Z učinkovitimi ukrepi bomo skrajševali čakalne dobe in izboljševali organizacijo javnega zdravstvenega sistema. Zagovarjamo decentralizacijo in finančno samostojnost občin, ki so skupaj s slovenskim gospodarstvom ključen dejavnik stabilnosti v državi. Številne enote državne administracije in sedeže oziroma dele ministrstev bomo razmestili po različnih slovenskih regijah. Decentralizacija države bo eden ključnih razvojnih vzvodov s težnjo po vzpostavitvi močnih regij, ki bodo imele izvirne pristojnosti in vire ter s tem tudi odgovornost za svoj razvoj. Oblikovali bomo vitko državo, manjšo in učinkovito administracijo, z digitalizacijo in uporabo umetne inteligence zagotovili bolj kvalitetne storitve javne uprave ter vpeljali nagrajevanje po delu in uspešnosti, kar spodbuja ustvarjalnost in višjo produktivnost. Odpravljali bomo birokratske ovire. Gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti. Koalicija bo usmerjala reforme na tiste ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. Za nas so pomembne vse pravice in pravice vseh. Tako manjšine kot večine. Enakost pravic je temelj skupnega sožitja v dobro družbe. Družina je temeljna celica družbe, domovina Slovenija je naš skupen dom. Svojo domovino cenimo. Cenimo našo kulturo in tradicijo. Hvaležni smo našim prednikom za ustvarjeno. Spoštljivi smo do njihovih naporov in njihovih žrtev. Prizanesljivi smo do njihovih dejanj, saj enak odnos pričakujemo tudi od naših potomcev. Koalicija zgodovino našega naroda in države sprejema takšno, kot je. V ospredje bomo postavljali tiste zgodovinske dogodke, ki so nas združevali in ne tistih, ki so nas razdvajali. Gradili bomo na družbenih temeljih, ki nas povezujejo. Cenimo vsakega posameznika, ki se je v prejšnjem stoletju uprl kateremu koli totalitarnemu režimu. Obsojamo vse zločine, ne glede na to, s katero ideologijo so se skušali upravičiti. Zavedamo se, da samostojne Slovenije in slovenske države zagotovo in dokazano ne bi bilo brez slovenske osamosvojitve, ki je narod združila. Vrednote slovenske osamosvojitve so zato vrednotno središče slovenskega naroda in države ter temelj, na katerem samostojna Slovenija stoji. Na njem ne branimo preteklosti, ampak gradimo prihodnost. Rešitev za demografski problem Slovenije in Evrope ni v priseljevanju, ampak v dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov v državi, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti. Slovensko družino postavljamo v ospredje kot temeljno celico družbe. Družina z otroki je za narod in državo z nacionalnega in tudi ekonomskega vidika investicijski projekt za prihodnost in ni del socialne politike. Korupcija razkraja družbo. Draži javne storitve, ruši zaupanje državljank in državljanov v institucije države in uničuje okolje zdrave konkurence ter družbenega razvoja. Koalicija bo zato vzpostavljala ničelno toleranco do korupcije ter oblikovala steber prioritetnega pregona in zatiranja korupcije in organiziranega kriminala. V okviru tega stebra bo vzpostavila neodvisen in celovit sistem institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete, ki jih omogočata slovenska ustava ter evropsko pravo. Koalicija bo ponudila vsem parlamentarnim strankam sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Organizirala bo Konvencijo o prihodnosti Slovenije s ciljem določitve razvojnih prioritet države za naslednja tri desetletja. Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov.

