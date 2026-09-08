Zaradi podkupovanja poslanca Resnice pri Ribiču potekajo hišne preiskave

Piše: Sara Kovač (Nova24tv.si)

Pri Andreju Ribiču, nekdanjemu predsedniku uprave Darsa in nekdanjemu vidnemu članu Gibanja Svoboda, naj bi danes potekale hišne preiskave. Po neuradnih informacijah naj bi kriminalisti preiskovali tudi naslova na Cerkniški in Prešernovi ulici v Ljubljani. Policija informacij še ni potrdila.

Po neuradnih informacijah naj bi bile preiskave povezane s postopkom zaradi suma podkupovanja poslancev, pri čemer naj bi se preiskava nanašala na dogajanje, povezano s poslanci stranke Resni.ca. Za zdaj teh informacij Policija uradno še ni potrdila. Na Policijo smo zato naslovili vprašanji: ali potrjujejo, da danes potekajo hišne preiskave na naslovih, povezanih z Andrejem Ribičem, ter ali lahko potrdijo, da so preiskave povezane s preiskavo suma podkupovanja poslancev.

Ribič pred dnevi na kavi s Kučanom?

Ob današnjih neuradnih informacijah je zanimiva tudi navedba, ki jo je objavil novinar Bojan Požar. Po njegovih besedah naj bi se Ribič pred nekaj dnevi srečal z nekdanjim predsednikom republike Milanom Kučanom v Idealist baru v Cankarjevem domu. Požar navaja, da naj bi Ribič Kučanu dejal, da je “za vedno opravil z Robertom Golobom” in da po njegovih besedah nikoli več ne bo volil Gibanja Svoboda.

Alenka Bratušek, Robert Golob in Andrej Ribič (Foto: STA)

So bili poslancem Resni.ce ponujeni visoki zneski za prestop?

Današnje neuradne informacije o preiskavah dobivajo dodatno težo tudi v luči navedb iz maja, ko so poslanci Resni.ce Nedeljko Todorović, Boris Mijić in Aleksander Štorek opisali domnevne poskuse, da bi jih z denarjem, nepremičninami oziroma drugimi ugodnostmi prepričali k prestopu v drugo politično opcijo v času oblikovanja nove vlade. V izjavi Štorka se pri tem pojavi tudi ime Andreja Ribiča, saj naj bi mu Dušan Konda dejal, da ima vabilo od Ribiča in da iščejo še enega poslanca; Ribič je navedbe zanikal, izjave poslancev pa so bile posredovane tudi tožilstvu.

Ribič nekdaj velik podpornik Gibanja Svoboda

Spomnimo, da je bil Andrej Ribič predsednik uprave DARS. Funkcijo je opravljal od novembra 2024 do sredine avgusta 2026, ko je odstopil. Pred tem je bil član uprave DARS (od začetka 2023), dolgoletni direktor Elektra Ljubljana (2010–2021) in vidni član Gibanja Svoboda, leta 2022 je vodil celo volilni štab stranke. Morebitne povezave današnjih hišnih preiskav s sumom podkupovanja poslancev pa za zdaj ostajajo neuradne. Ko prejmemo pojasnila Policije, jih bomo objavili.