Minister Janez Cigler Kralj: »Raziskave in inovacije so ključne za prihodnost evropskega kmetijstva«

Piše: C. R.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je udeležil tradicionalnega neformalnega srečanja ministrov Evropske unije (EU), pristojnih za kmetijstvo, ki je potekalo v Dublinu na Irskem. V ospredju je bila vloga raziskav in inovacij pri uresničevanju ciljev Strategije EU za živinorejo in Akcijskega načrta EU za beljakovine. Ministri so razpravljali tudi o posledicah suše, ki je letos prizadela večino držav Evropske unije.

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, so v Dublinu razpravljali o tem, kako lahko znanstvene raziskave, inovacije, digitalne tehnologije ter učinkovitejši prenos znanja prispevajo k večji konkurenčnosti, trajnosti in odpornosti evropskega živinorejskega sektorja ter krepitvi strateške avtonomije Evropske unije na področju beljakovinske preskrbe.

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je poudaril, da morajo raziskave in inovacije podpirati gospodarsko, okoljsko in socialno trajnost ter biti usmerjene predvsem v konkretne potrebe kmetov. Dodal je, da imajo posebno vlogo digitalizacija, precizna živinoreja, genetika, izboljšane krmne strategije ter rešitve za zdravje in dobrobit živali, pri čemer morajo biti nove tehnologije praktične, dostopne in ekonomsko izvedljive tudi za manjša kmetijska gospodarstva. »Raziskovalne in inovacijske aktivnosti morajo ob tehnoloških in okoljskih vidikih ustrezno upoštevati tudi gospodarsko in družbeno razsežnost živinoreje, vključno z vlogo kmetic, potrebami mladih in družbeno sprejemljivostjo sektorja,« je še poudaril minister.

Opozoril je tudi na vse večja tveganja, s katerimi se kmetje soočajo zaradi podnebnih sprememb. Kot konkreten primer je navedel letošnjo sušo in pomanjkanje krme, ki po njegovih besedah potrjujeta potrebo po nadaljnjih raziskavah na področju odpornih krmnih sistemov, alternativnih virov krme in prilagajanja živinoreje podnebnim spremembam. Poudaril je: »Potrebujemo močnejši evropski okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva, vključno z ustreznim financiranjem. Odpornost kmetijstva mora biti ena od prioritet prihodnjih politik EU. To je naložba v konkurenčnost evropskega kmetijstva in našo dolgoročno prehransko varnost.« Dodal je, da morajo biti inovacije za kmete dostopne, razumljive in uporabne, tako za večje kot tudi za male kmetije.

Komisar za kmetijstvo in prehrano Christophe Hansen je poročal o nedavni konferenci z deležniki o razmerah v kmetijstvu zaradi vročine in suše, ki je potekala 1. septembra 2026. Predstavil je razpoložljive ukrepe za podporo prizadetim kmetom, med drugim prožnosti v okviru skupne kmetijske politike (SKP), državno pomoč in povečanje predplačil, ter izpostavil možnost uporabe solidarnostnega sklada EU in novega kriznega ukrepa za kmete z najmanj 30-odstotno izgubo pridelave. Poudaril je tudi potrebo po dolgoročnem prilagajanju podnebnim spremembam in krepitvi odpornosti kmetijstva, zlasti z boljšim upravljanjem voda in uporabo instrumentov za obvladovanje tveganj.

Neformalno srečanje ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo, je v Dublinu na Irskem potekalo na povabilo irskega ministra za kmetijstvo, prehrano, ribištvo in pomorstvo Martina Heydona od nedelje, 6. septembra, do torka, 8. septembra 2026. Ministri EU so si ogledali tudi primere dobrih praks na področju kmetijstva in inovacij. Med drugim so obiskali univerzitetno učno in raziskovalno kmetijo University College Dublin (UCD Lyons Farm), nacionalni center za vzrejo čistokrvnih konj (Irish National Stud) in nacionalni center za testiranje potomstva goveda (ICBF Tully Progeny Test Centre).

O razmerah na kmetijskih trgu v EU bodo ministri razpravljali na prihodnjem rednem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo (AGRIFISH), ki bo 28. in 29. septembra 2026 v Bruslju.