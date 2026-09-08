Rusi napadli televizijsko hišo v Kijevu kar med prenosom; ranjenih je najmanj pet ljudi

Piše: C. R., UNIAN

Ruski udarni dron je danes zadel stavbo ukrajinskega televizijskega kanala »Mi – Ukrajina«, ki je deloval v okviru nacionalnega telemaratona »Edine novice«.

Napad se je zgodil sredi dneva, medtem ko so bili novinarji v studiu med neposrednim prenosom. Eksplozija je poškodovala studio in delovne kabinete ter novinarje v njih.

Stavba je bila deloma porušena, na kraju pa je izbruhnil požar, ki so ga gasilci že pogasili. Po prvih podatkih je bilo ranjenih najmanj pet ljudi, število pa bi se lahko še povečalo.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil kot napad na medije in novinarje. Poudaril je, da je uporaba brezpilotnikov tipa šahed proti medijem »nova stopnja ruske degradacije« ter pozval k odzivu Evrope in mednarodne skupnosti.

Napad na televizijsko hišo je bil sicer del širšega ruskega množičnega napada na Ukrajino. za napad na Kijev in okolico so ruske sile uporabljale balistične rakete in brezpilotnike. Po podatkih kijevskega župana Vitalija Klička je bilo v Kijevu ranjenih 10 ljudi, od katerih jih je bilo 5 hospitaliziranih, dva pa sta bila v težkem stanju. Posledice ruskih napadov so odpravljali tudi v drugih delih Ukrajine, napadi pa so se nadaljevali tudi čez dan.