Kakšne cene bencina, dizla in kurilnega olja lahko pričakujemo?

Piše: Moja Dolenjska

Nafta se je v zadnjih dveh tednih pocenila za približno pet odstotkov in prvič po lanskem septembru zdrsnila pod 70 dolarjev za sod, so zapisali na spletni strani revije Moje finance.

Posledično naj bi se v torek, 11. marca, cene pogonskih goriv znižale. Vendar le pod pogojem, da vlada ne bo spremenila formule za izračun cen oz. posegla v to, npr. z zvišanjem davkov. Slednje bo znano jutri, v ponedeljek.

V reviji ocenjujejo, da se bo liter dizla pocenil za približno pet centov, s trenutnih 1,598 evra na približno 1,55 evra. Cena dizla naj bi bila tako najnižja letos.

Bencin bo prav tako cenejši, in sicer za približno štiri cente na liter. Po ocenah naj bi bila nova cena litra bencina okoli 1,50 evra, kar pomeni nezanemarljiv prihranek v primerjavi s prejšnjimi meseci.

Kurilno olje bo po ocenah prav tako ugodnejše za približno pet centov na liter, nova cena bo okoli 1,15 evra.

Pričakovane cene veljajo za bencinske servise znotraj države, ob avtocestah cene trgovci oblikujejo prosto. Slednje velja le za Slovenijo, na Hrvaškem, kjer imajo podoben model za izračun cen, so te povsod enake. In precej nižje kot v Sloveniji.

Glavni razlog za pocenitev nafte so negotovosti glede ameriških carinskih politik, navajajo v reviji, kar povzroča nestabilnost na trgu. Dodatno pritisk na cene povzročajo povečane zaloge surove nafte v ZDA, ki so v zadnjem tednu narasle za 3,6 milijona sodov, kar presega pričakovanja in kaže na morebitno presežno ponudbo na trgu.