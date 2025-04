Kako se ankete glede podpore strank pomembno razlikujejo v metodologiji

Piše: Spletni časopis

Selitev v opozicijo za Svobodo, SD in Levico je pokazala meritev Ninamedie, ki jo je danes objavil Dnevnik, po kateri so se pa vladne stranke okrepile, če dognanja Ninamedie primerjamo z merjenji agencij Parsifal za Novo24TV in Mediane za Delo, ki sta bili že izvedeni ta mesec.

Meritev Ninamedie je posebna, ker anketiranim v izbiro ne ponudijo vseh pomembnih strank. Zaradi tega tiste, ki so v vprašalniki dobijo več. V naboru ni Resni.ce, ki bi po meritvi Parsifala in Mediane prišla v DZ in tudi ne Ruparjevega Glasu upokojencev, ki ni daleč od praga. Sklepali bi lahko, da Resni.ca in podobne stranke glasove kradejo predvsem vladnim strankam ali pa, da nobenim meritvam ne smemo preveč verjeti, ker so namenjene bolj ustvarjanju kot merjenju javnega mnenja. Tri meritve ta mesec so večjim strankam pokazale tako:

Bi pa tudi po meritvi Ninamedie, v katero niso vključili Resni.ce, vladni trojček ta teden gladko pristal v opoziciji. Preračunavanje, ko je v naboru le malo strank, je sicer nekoliko komično. Tako ga je povzel odgovorni urednik Dnevnika Miran Lesjak:

Daljša nihanja popularnosti po različnih raziskavah, kjer je predstavljen tudi rezultat zadnjih volitev so takšna:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.