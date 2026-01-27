Je bil škandal prevelik? UKOM umaknil razpis za sporno informiranje javnosti o dosežkih vlade

Piše: C. R.

Vladni urad za komuniciranje (Ukom) se je odločil za preklic poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za informativno kampanjo o dosežkih vlade v iztekajočem se mandatu. Ta je bila v zadnjih dneh deležna številnih kritik. Po mnenju Ukoma so te neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik.

Ukom je namreč objavil javni poziv k oddaji ponudb za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, iz katerega izhaja, da so načrtovali desetdnevno medijsko kampanjo.

Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40.000 evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je sicer dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, danes pa je vlado k umiku razpisa javno pozval celo Inštitut 8. marec.

Kot pravijo naši viri, so bile kritike očitno prehude in so bili zaradi njih vznemirjeni tudi botri, v Inštitutu 8. marec pa naj bi zaradi tega vladal strah, da bo sporna kampanja še bolj podžgala volivce k izvolitvi desne vlade.

Spomnimo: UKOM sicer vodi Petra Bezjak Cirman, sicer žena “najboljšega raziskovalnega novinarja” Primoža Cirmana, ki je nekdaj deloval v ekipi skupaj s sedaj že nekdanjo funkcionarko Svobode (a še vedno vplivno) Vesno Vuković najprej na Dnevniku in nato na Siolu, nazadnje pa na Necenzurirano.

Čisto možno pa je, da so razpis umaknili na željo Milana Kučana. Slednji je v Reporterju včeraj dejal, da aktualna vlada sicer ni naredila malo, bi pa glede na večino, ki jo je imela, lahko naredila več, zlasti na področju izobraževanja. Se je pa lotevala problemov, ki so ostali zanemarjani pri vseh prejšnjih vladah. “Kdor dela, dela napake, kdor dela veliko, zagreši tudi več napak. Za take projekte je torej potrebno kar veliko političnega poguma. So pa za uspeh družbe in za to, da gre v korak s sodobnimi tokovi, seveda nujni,” je dejal. Predvsem pa je vlada po njegovem mnenju stabilizirala politični prostor.