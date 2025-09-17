Janković še enkrat pokazal, kdo je alfa in omega, ko izjeme v zakonu veljajo samo za njegov zdravstveni kader

Piše: Celjski glasnik

Velika večina državljanov se še kako dobro spomni, kako se je moral takratni zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan kar pred kamerami upravičiti Zoranu Jankoviću, ker je govoril čez ureditev zdravstva v Ljubljani.

Kaj takšnega še razvita demokracija in Slovenija nista videli, hkrati pa se je pokazalo, da je Zoran Janković tisti, ki obvladuje slovenski levi politični prostor.

In danes se to ponovno kaže, ko dejansko samo za njegov kader, ne velja zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejela vlada Roberta Goloba. Medtem, ko se ljudje srečujejo s težavami pri dostopu do javnih storitev zaradi novele zakona, lahko, kot kaže, direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič dela tako pri zasebniku kot v javnem sektorju. Seveda gre tukaj za direktorico Zorana Jankoviča.

Kakšno moč ima Janković, se je pokazalo tudi, da so svetniki ZD Ljubljana zakon raztolmačili na ta način, da lahko direktorica še vedno sedi na obeh stolčkih. Gre za individualni primer, s katerim se kaže kdo nenazadnje obvladuje tako javni zdravstveni sistem, kot trenutno politiko v državi.