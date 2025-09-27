Piše: Celjski glasnik

Vse pogosteje se dandanes pojavljajo vprašanja, zakaj je v politiki vse manj strokovnjakov oziroma je ta vse manj privlačna za strokovno podkovane ljudi.

Zelo dober odgovor je na to teoretično vprašanje podal Jan Macarol: “Nas vodijo preprosto ljudje, ki nimajo nikakršnega znanja o politiki, diplomaciji in še manj o ekonomiji.” Ravno zaradi tega pa je politika izgubila ugled in strokovnjaki se ne odločajo za udejstvovanje v njej.

A se lahko strinjamo s to izjavo? Sam čutim, da imam izjemen talent za medicino – verjamem, da bi bil zdravnik formata »Gorski zdravnik«, a v svoji karieri nisem bil dovolj skoncentriran in nisem dosegel vsega potrebnega, na primer primernih ocen v srednji šoli. Tudi zato mi… — Jan Macarol (@JMacarolV) September 22, 2025

V svojem daljšem zapisu na družbenem omrežju je Jan Macerol lepo opisal, zakaj določeni ljudje pač niso primerni za politiko in bi za delovanje v njej morali imeti določena znanja ter kompetence. Kot pojasnjuje, tudi sam še ne more biti zdravnik, tudi če ima neizmerno željo, saj tudi zdravnik lahko postaneš samo s primerno izobrazbo ter znanjem in prakso. Mi pa imamo danes politike, ki nimajo nobenih izkušenj in to se danes kaže v kaosu, ki ga imamo.

“Nas vodijo preprosto ljudje, ki nimajo nikakršnega znanja o politiki, diplomaciji in še manj o ekonomiji. Zato so vsak teden na tapeti nove, pogosto neumne ideje – čiste spontanke, skoraj kot stand-up komedija. Skratka, nas operira zdravnik brez licence in nekdo, ki se mu samo zdi, da zna,” opozarja Jan Macarol.