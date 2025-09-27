e-Demokracija
13.9 C
Ljubljana
sobota, 27 septembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

Jan Macarol: “Nas vodijo preprosto ljudje, ki nimajo nikakršnega znanja o politiki, diplomaciji in še manj o ekonomiji.”

Slovenija
foto: Bobo

Piše: Celjski glasnik

Vse pogosteje se dandanes pojavljajo vprašanja, zakaj je v politiki vse manj strokovnjakov oziroma je ta vse manj privlačna za strokovno podkovane ljudi.

Zelo dober odgovor je na to teoretično vprašanje podal Jan Macarol: Nas vodijo preprosto ljudje, ki nimajo nikakršnega znanja o politiki, diplomaciji in še manj o ekonomiji.” Ravno zaradi tega pa je politika izgubila ugled in strokovnjaki se ne odločajo za udejstvovanje v njej.

V svojem daljšem zapisu na družbenem omrežju je Jan Macerol lepo opisal, zakaj določeni ljudje pač niso primerni za politiko in bi za delovanje v njej morali imeti določena znanja ter kompetence. Kot pojasnjuje, tudi sam še ne more biti zdravnik, tudi če ima neizmerno željo, saj tudi zdravnik lahko postaneš samo s primerno izobrazbo ter znanjem in prakso. Mi pa imamo danes politike, ki nimajo nobenih izkušenj in to se danes kaže v kaosu, ki ga imamo.

“Nas vodijo preprosto ljudje, ki nimajo nikakršnega znanja o politiki, diplomaciji in še manj o ekonomiji. Zato so vsak teden na tapeti nove, pogosto neumne ideje – čiste spontanke, skoraj kot stand-up komedija. Skratka, nas operira zdravnik brez licence in nekdo, ki se mu samo zdi, da zna,” opozarja Jan Macarol.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025