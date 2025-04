Hrvaška z velikimi koraki v prihodnost, Slovenija pa stopica na mestu

Piše: Moja Dolenjska

Slovensko poslovno okolje je iz dneva v dan bolj neprijazno. Vedno višji davki, zapletena birokracija, vladni korupcijski škandali in na splošno negativen odnos države do podjetništva so resna grožnja blaginji državljanov.

Medtem ko so bili naši severni sosedje Avstrijci vedno nekaj korakov pred nami, nas zdaj začenjajo z davčno ugodnim sistemom, debirokratizacijo in drugim vlaganjem v prijazno podjetniško okolje prehitevati tudi Hrvati.

Zaradi katerih mnoga podjetja zapuščajo Slovenijo in se selijo k njim. Primerjalni podatki o poslovnem okolju v Sloveniji in na Hrvaškem so zaskrbljujoči, opozarjajo v SBC – Klubu slovenskih podjetnikov.

Slovenska vlada se mora zato vprašati, ali sploh namerava karkoli storiti za konkurenčnost naše države, ali pa bo dopustila nadaljnje slabšanje položaja slovenskih podjetij in njihov beg k sosedom.

Vir: SBC