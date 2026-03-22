Han priznal: Za težave z gorivom kriva povečana poraba

Piše: C. R.

Da težave povzroča predvsem povečana poraba, je danes ob oddaji glasu na državnozborskih volitvah v Radečah potrdil tudi gospodarski minister Matjaž Han.

Na nekaterih bencinskih servisih je tudi šestkrat večja in je problem logistike, je dejal. Da je ključni problem dostava goriva na bencinske servise po njegovih besedah potrjuje tudi dejstvo, da je ob sprostitvi državnih blagovnih rezerv za nafto zaprosil le Mol, drugi večji naftni distributerji pa ne.

Han je povedal, da so se o nastali problematiki v soboto na vladi več ur pogovarjali z naftnimi trgovci, največjimi distributerji ter predstavniki avtoprevoznikov v obrtno-podjetniški in gospodarski zbornici. “Ugotovili smo, da je nafte dovolj, čeprav je ironično, ker je pač ni na bencinskih črpalkah,” je dejal. Ob tem je potrošnike pomiril: “Nafte bo tudi v bodoče absolutno dovolj.”

No, Han je s tem med vrsticami priznal, da je kriva povečana potrošnja, ni pa omenil razloga zanjo oziroma povoda. To pa so izjave njegovih kolegov iz vlade.

Da bi zagotovili stabilnost oskrbe, so po mnenju Petrola nujne takojšnje sistemske rešitve, predvsem sprememba metodologije oblikovanja cen naftnih derivatov. Spomnili so, da so se o tem dogovorili že v ponedeljek na sestanku krizne skupine pri ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, vendar do realizacije ni prišlo.

Po podatkih s spletne strani kjejegorivo.si trenutno dizelskega goriva ni mogoče dobiti na 53 odstotkih vseh bencinskih servisov po državi. Nekaj nižji je ta delež pri razpoložljivosti bencina – 43-odstoten.