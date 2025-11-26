Halo? V Nemčiji živeč Slovenec dobil obvestilo o možnosti glasovanja dva dni po že končanem referendumu?

Piše: G. B.

Pred kratkim smo že objavili informacije, da so nekateri domovi za starejše ostali brez možnosti glasovanja. O tem je sicer poročal tudi Odlazkov “Večer”, zato so obtožbe, da zgolj politikantsko natolcujemo, povsem brezpredmetne.

V tednu pred referendumom smo dobili še več podobnih obvestil. Izkazalo se je, da je le del omenjenih ustanov dobilo obvestila o možnostih glasovanja, ne pa tudi vse, kar kaže na to, da nekomu ni bilo v interesu, da bi glasovalo čim več ljudi, predvsem tisti, ki so zaradi skorajšnje legalizacije evtanazije v največji nevarnosti. Državna volilna komisija (DVK) sicer vztraja, da je ravnala povsem zakonito in da krivda ni na njeni strani. Zato je bolj verjetno, da sta v tem primeru zamočili ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter ministrstvo za solidarno prihodnost. Oba resorja pokriva Levica.

No, očitno pa to ni edini primer, saj že dolga leta podobne težave beležijo tudi s Slovenci, ki živijo v tujini in imajo volilno pravico. Eden od njih naj bi prejel gradivo za referendum šele včeraj (25. novembra), torej dva dni po referendumu, ko glasovanje ni več mogoče. Moral pa bi ga prejeti že zdavnaj.

Me kliče moj dragi stric Marko s severa Nemčije in vpraša, da če poznam nekega Zorčiča z @dvk_rs naj ga lepo pozdravim. Da je danes prejel pošto z gradivom za referendum. 😃 — Peter Hrastelj (@hrastelj) November 25, 2025

Takšnih primerov naj bi bilo še več, saj naj bi brez možnosti glasovanja ostali Slovenci v še nekaterih državah. Nekateri zato zafrkljivo komentirajo, da je “golob pismonoša očitno zamudil”. Vsekakor pa bomo o tem povprašali DVK, ki jo sicer vodi nekdanji politik Igor Zorčič. Pred tem pa jo je vodil še en nekdanji politik Dušan Vučko.