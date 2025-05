GZS: “Slovenija dosegla največji padec bruto domačega proizvoda v zadnjih štirih letih,  čas je za streznitev in ukrepanje vlade”

Piše: Moja Dolenjska

“Padec bruto domačega proizvoda (BDP) v prvih treh mesecih v višini 0,8 % je skrb zbujajoč, saj predstavlja prvi četrtletni padec v zadnjih treh četrtletjih in največji padec v zadnjih štirih letih.

K padcu dodane vrednosti so najbolj prispevale predelovalne dejavnosti (motorna vozila, stroji in oprema) in gradbeništvo, kjer je krčenje gradbenih del vodilo tudi v visok padec dodane vrednosti. To je še posebej nenavadno zaradi predhodno optimističnih najav o gradnji javnih stanovanj, učinkih poplavne obnove (ki so prinesla velika bremena gospodarstvu) in sredstev iz Načrta za okrevanje in odpornost.

Sprašujemo se, kaj se mora še zgoditi, da bodo v vladi zazvonili alarmi, da v Sloveniji nekaj delamo narobe,” se sprašuje glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) Mitja Gorenšček.

GZS poziva predsednika vlade Roberta Goloba in pristojne ministre k objektivni analizi vzrokov za nastalo situacijo in pripravi predlogov kratko- in srednjeročnih ukrepov za krepitev gospodarske rasti.

