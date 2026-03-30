Grozljiv in krut zločin v okolici Laškega: sin s sekiro pokončal lastno mater

Piše: Vančo K. Tegov

Nezaslišana tragedija se je v soboto zgodila v okolici Laškega. 63-letni sin je v domači hiši umoril svojo mater s sekiro. V hiši je živel tudi njegov mlajši brat.

Po neuradnih informacijah storilec v domačem kraju ni bil neznan po nasilnem vedenju. Že prej je bil opažen zaradi izpadov, ki pa do zdaj niso imeli tako tragičnih posledic. Viri poročajo, da se je s traktorjem zaganjal v tamkajšnjo cerkev, celo lastno družinsko štalo pa je zažgal. Vsa ta dejanja naj bi bila povezana s čezmernim uživanjem alkohola in psihičnimi težavami, zaradi katerih je bil že obravnavan v psihiatričnih ustanovah.

Kaj pravijo na policiji?

V soboto, 28. marca 2026, nekaj po 18. uri, je policija prejela obvestilo o poškodbi starejše ženske na območju Laškega. Zaradi hudih poškodb glave, ki jih je povzročil oster predmet, je oškodovanka na kraju dogodka umrla. Ugotovljeno je bilo, da jo je umoril njen 63-letni sin, s katerim je živela na istem naslovu.

Osumljenemu so na kraju odvzeli prostost. Odvzemu se ni upiral. Trenutno je še v policijskem pridržanju. Danes ga bodo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora po 116. členu Kazenskega zakonika privedli k preiskovalnemu sodniku. Za to kaznivo dejanje je predvidena kazen najmanj petnajstih let zapora. Osumljenega doslej niso obravnavali zaradi nasilnih dejanj. Edina obravnava sega v leto 2014, ko so ga kazensko ovadili zaradi požiga domačega hleva.

Kaj ga je pripeljalo do tako grozljivega dejanja?

Takšni ekstremni primeri kažejo na resne psihosocialne težave v družinah, v katerih je prisoten alkoholizem, duševne motnje in socialna izolacija. Parentocid – umor staršev – sicer ni pogost, a gre za pojav, ki zahteva več pozornosti. Še posebej, ko gre za ostarele, nemočne in pogosto tudi zanemarjene starše. V tem primeru imata preostala dva otroka (brat in sestra), ki naj bi prebivala v neposredni bližini, po poročanju bližnjih kazala presenetljivo malo pretresenosti nad dogodkom. To dodatno odpira vprašanje, koliko pozornosti in skrbi so bili deležni ostareli starši v tej družini.

Ogrožanju starejših oseb – ne glede na to, ali gre za ruralno ali urbano okolje – bi morali posvetiti veliko več pozornosti, kot smo ji doslej. Življenje je sveto in tako ga je treba tudi obravnavati.