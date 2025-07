Goriva v Sloveniji dražja, kaj pa na Hrvaškem?

Piše: Moja Dolenjska

Cene naftnih derivatov so se v Sloveniji z včerajšnjim dnem zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 0,1 centa, liter diza za 0,5 centa in liter kurilnega olja za 0,6 centa.

V Sloveniji so cene še vedno določene (regulirane) in omejene, menda z “mislijo na ljudi”, kot je nazadnje povedal predsednik vlade Robert Golob. Ker Golob za ljudi skrbi tako, da jim v denarnicah ostaja čim manj denarja. Da ne bi zapravljali za neumnosti.

Na Hrvaškem pa je ureditev cen po novem precej drugačna. Prodajalci lahko cene prosto oblikujejo. In kakšne so razlike? Goriva so cenejša kot v Sloveniji. Dizelsko gorivo, ki je npr. še v ponedeljek stalo 1,39 evra, je od včeraj cenejše in stane 1,38 evra.

Spomnimo. V Sloveniji je dizelsko dražje. Končna cena pa jez 1,492 evra bistveno višja kot pri sosedih, kjer je 1,38 evra.

Da so cene goriva na Hrvaškem nižje, na družbenih omrežjih potrjujejo tudi uporabniki, ki navajajo, da so cene nižje tudi na otokih. Cene so nižje kot v Sloveniji zaradi nižjih davkov.