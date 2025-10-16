Golobu očitno uspelo zamenjati voditeljico Tarče: namesto Erike Žnidaršič na sceno prihaja Igor E. Bergant!

Piše: Moja Dolenjska

Premierju Robertu Golobu in krogu ljudi blizu njega je pri vodstvu TV Slovenija očitno uspelo doseči zamenjavo voditeljice Tarče Erike Žnidaršič. Danes bo namreč Tarčo vodil nekdanji športni novinar, nato pa voditelj Odmevov Igor Bergant, je razvidno iz napovedi oddaje. Tema bo vladi prijazna – božičnica in reforme. Lahko javna TV Slovenija sploh še pade nižje?

Golob in vodstvo TV Slovenija so s pritiski na ustvarjalce Tarče začeli po treh oddajah, ki so kritično obravnavale delo vlade in Golobove pritiske na Komisijo za preprečevanje korupcije. Ta je, za zdaj še neuradno, ugotovila, da je Golob ravnal koruptivno in kršil protikorupcijsko zakonodajo, ko je od generalne direktorice policije Tatjane Bobnar zahteval menjave v policiji v zameno, da sama obdrži položaj, in v primeru, ko je brezplačno dopustoval v vili poslovneža Tomaža Subotića, ki ga je nato vlada imenovala na vidne funkcije v zdravstvu.

Ob tem je zanimivo, da Golobu pri pritiskih na neodvisne novinarje asistirajo nekateri zaposleni na TV Slovenija, ki so še v času prejšnje vlade zagotavljali, da ne bodo “nikogaršnji hlapci”. Zdaj namreč očitno hlapčujejo za Roberta Goloba in njegovo politiko, ki ukinja vse do vlade kritične oddaje.