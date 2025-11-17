Golobova vlada z zimskim regresom dobesedno pobija podjetja – tole se dogaja v znani tovarni blizu Idrije …

Piše: Vida Kocjan

V nekdanjem IMP Godovič, zdaj podjetje OC IMP Klima, v lasti skupine Orange Climate Group, bo do decembra, še preden gredo v celoti iz Slovenije, odpuščenih približno 50 delavcev, sporočajo naši viri.

Kot razlog v podjetju navajajo visoke davke v Sloveniji, ki so v času vladajoče koalicije (Svoboda, SD in Levica) nenormalno porasli. Sodu je zdaj izbila dno še obvezna božičnica oziroma zimski dodatek, ki ga je kot predvolilni bombonček določila vlada.

V podjetjih opozarjajo, da je dodatna obveznost prišla nenapovedano in nenadejano, zneskov izplačil pa ni bilo mogoče vnesti v poslovne načrte za poslovno leto. Posledično tudi ne v cene izdelkov in storitev. V podjetjih opozarjajo na nestabilno poslovno okolje v državi. Golobovi nepremišljeni ukrepi tako močno vplivajo na odločitve vodstev in lastnikov lokalnega gospodarstva.

Slovenija je med najbolj davčno obremenjenimi državami v Organizaciji za sodelovanje in razvoj (OECD). Po izračunih so neto dohodki zaposlenih v Sloveniji najnižji v Evropi. Pri letnem bruto dohodku 60 tisoč evrov zaposleni s povprečno plačo namreč prejme vsega dobrih 28 tisoč evrov. S tem smo na dnu, zadnji, med 36 državami EU.

Skupino Orange Climate Group sestavljajo štiri poslovne enote na Nizozemskem – OC Verhulst, OC Waterloo in OC Agri, združene pod blagovno znamko Orange Climate in novopridruženo podjetje Inteco ter slovenska OC IMP Klima, lahko preberemo na njihovi spletni strani.

V letu 2024 je bilo v podjetju povprečno 139 zaposlenih (na podlagi opravljenih delovnih ur). Še leta 2021 jih je bilo 165, leto pozneje 155. Če se bodo zdajšnje napovedi uresničile, so res na poti iz Slovenije.