Glas upokojencev: o pokojninskem zakonu, referendumu o samomoru, vinjetah, RTV

Piše: Moja Dolenjska

Na današnji novinarski konferenci so v stranki Glas upokojencev spregovorili o ključnih vprašanjih, ki se nanašajo na položaj starejših in prihodnost vseh državljanov. Dotaknili so se pokojninske reforme, božičnice za upokojence, referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, vprašanja vinjet ter stanja na RTV Slovenija.

Pokojninska reforma: Odločno nasprotujejo predlagani pokojninski reformi, saj ta slabša položaj upokojencev in zmanjšuje socialno varnost prihodnjih generacij. Pozivajo vse državljane, da podpišejo zahtevo za razpis referenduma proti reformi, saj verjamejo, da si vsi zaslužimo pravičen in vzdržen pokojninski sistem. Po izračunih bodo prihodnje generacije, če bo zakon sprejet, prejemale tudi do 30 odstotkov nižje pokojnine od današnjih.

Ta reforma ni napredek, temveč korak nazaj – zato zahtevajo, da se o njej ponovno odloča na referendumu.

Božičnica za upokojence: Zahtevajo enako obravnavo upokojencev in zaposlenih pri izplačilu božičnic. Če imajo zaposleni pravico do božičnice, jo morajo imeti tudi upokojenci. Zato predlagajo, da se vsem upokojencem izplača božičnica v višini minimalne pokojnine za polno delovno dobo (360 evrov). Sedanja ureditev, po kateri upokojenci prejmejo le 150 evrov, je ponižujoča in diskriminatorna.

V Gibanju upokojencev bodo vztrajali, da država spoštuje vse državljane enako in da upokojenci ne bodo več obravnavani kot drugorazredni.

Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja: V tem delu je spregovorila dr. Majda Zbačnik Kragelj, ki je jasno poudarila, da kot zdravnica in humanistka odločno nasprotuje zakonu o evtanaziji. Tudi v stranki delijo to stališče – prepričani so, da Slovenija ne potrebuje zakonov, ki omogočajo smrt, temveč zakone, ki omogočajo kakovostno paliativno oskrbo in dostojanstveno življenje do naravne smrti. Bolniki ne potrebujejo pomoči pri umiranju, temveč pomoč pri življenju, podporo, sočutje in strokovno oskrbo. Opozarjajo, da bi tak zakon odprl vrata socialnim in ekonomskim zlorabam ter ogrozil osnovno človeško vrednoto – spoštovanje življenja.

Zato bodo v referendumski kampanji dejavno zagovarjali glas “proti” in ljudi pozivali, naj se odločijo v korist življenja.

Vinjete: Nasprotujejo vladnemu predlogu o štirimesečnem odlogu plačila vinjet, saj ta ukrep državljanom ne prinaša nobene dejanske koristi. Menijo, da bi bilo pošteno, da DARS vsem, ki so letos kupili letno vinjeto, vrne 40 evrov, saj so vozniki že plačali storitev, ki je niso mogli v celoti koristiti. Zahtevajo transparentnost, pošten odnos do plačnikov in pravične rešitve, ne simboličnih ukrepov brez učinka.

RTV Slovenija: Izražajo globoko zaskrbljenost nad dogajanjem na RTV Slovenija, kjer opažajo politične pritiske in kadrovske čistke. RTV mora biti javni medij, ki služi vsem državljanom, ne le posameznim političnim interesom. Zavzemajo se za pripravo novega zakona o RTV, ki bo zagotavljal pluralnost, strokovnost, svobodo izražanja in odgovornost do javnosti.

Zaključek

V Gibanju upokojencev bodo še naprej dejavni na terenu, sodelovali v referendumskih kampanjah in se borili za enakost, pravičnost in spoštovanje vseh državljanov.

Zaveza stranke Glas upokojencev je jasna: