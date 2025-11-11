(FOTO) Podmladek SDS ob 36. obletnici delovanja začrtal nove poti prihodnosti: “Bog, družina, domovina”

Piše: Nova24tv.si

Ob praznovanju 36. obletnice delovanja podmladka Slovenske demokratske mladine (SDM) je v Velenju potekal programski kongres “Bog, Družina, Domovina”. Več kot 140 delegatov in preko 250 članov SDM, ki so prisostvovali dogodku, je dokazalo, da gre v konkretnem primeru za daleč največji in najbolj aktiven politični podmladek v državi.

Luka Simonič, predsednik podmladka največje opozicijske stranke SDS, je v poročilu strnil dosežke organizacije v zadnjem letu. SDM je po njegovih besedah pridobil preko 800 novih članov, oblikoval 30 novih lokalnih odborov ter več kot podvojil svoj doseg na družbenih omrežjih.

“SDM je danes najbolj prepoznaven glas mladih, ki želijo prihodnost graditi na trdnih vrednotah – delu, znanju in odgovornosti,” poudarja Simonič, ki je med drugim spomnil tudi na medijske projekte, ki so jih v podmladku zasnovali v zadnjem času. Gre za podcast “Po dnesme pasu” in oddajo “Aktualno”, ki mladim omogočata odprt prostor za dialog o družbi, politiki in prihodnosti.

S strani delegatov so bile na kongresu sprejete nove resolucije, posodobljen je bil statut in podpisan Memorandum o sodelovanju s prijatelji iz Črne gore – Europe Now, s čimer podmladek krepi svojo vlogo tudi na mednarodni ravni. Konkretno je bila podpisana resolucija “Stati inu obstati”, ki poziva k odgovornosti, svobodi in pogumu mladih. V tej je viden poudarek na petih temeljnih stebrih prihodnosti: dom, delo, znanje, varnost in participacija.

“Resolucija poudarja, da mladi ne bodo pristali na brezup in ideološke delitve, ampak želijo graditi Slovenijo, ki spoštuje delo, domovino in njene ljudi,” v zvezi z dokumentom pojasnjujejo v podmladku, kjer jih veseli udeležba predstavnikov mladinskih organizacij iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Črne gore, kot tudi predstavnica YEPP na kongresu, saj to po njihovo dodatno potrjuje ugled SDM v evropskem prostoru.

Mlade nagovoril prvak SDS

Da je ta generacija SDM nekaj posebnega, je v svojem slavnostnem nagovoru izpostavil dolgoletni predsednik stranke SDS Janez Janša. “V zgodovini podmladka še ni bilo toliko poguma, enotnosti in zagnanosti, kot jo izkazujejo današnji mladi,” je navedel in dodal, da gre za generacijo, “ki si upa in ima vizijo.” Svoj govor pa je sklenil s sporočilom: “Čas je za tri besede – STATI, OBSTATI IN ZMAGATI.”

Med tistimi, ki so nagovorili mlade, je bila tudi evropska poslanka stranke SDS Zala Tomašič, ki je izrazila ponos nad energijo in številčnostjo mladih. “Ne morem verjeti, koliko mladih se nas je danes zbralo. Čas je, da mlade postavimo v ospredje, ker si to zaslužimo in ker Slovenija potrebuje našo vizijo,” je bila jasna.

Začenjajo novo poglavje svojega delovanja

“V Velenju se je ponovno pokazalo, da SDM ni le politična organizacija, ampak gibanje mladih, ki verjamejo v Slovenijo, v svoje delo in v vrednote, ki povezujejo – Bog, družina in domovina. Dogodek je potrdil, da ima Slovenija generacijo, ki se ne boji izzivov, ki zna stopiti skupaj in ki verjame, da prihodnost ne nastane sama od sebe, ampak jo je treba ustvariti – z delom, znanjem in pogumom,” so jasni v podmladku, kjer pravijo, da s programskim kongresom začenjajo novo poglavje svojega delovanja – z jasnim ciljem: stati, obstati in zmagati.