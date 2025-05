(FOTO) Odkritje spominskega obeležja Vizualne opazovalne postaje na Paškem Kozjaku ob 35-letnici Manevrske strukture narodne zaščite

Piše: Vančo K. Tegov

Ob tem jubilejnem in pomembnem času za našo državo, samostojno Slovenijo, je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve ter ob 35. obletnici Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) danes pripravilo slovesnost z mašo za domovino in odkritjem obeležja v spomin na vizualno opazovalno postajo, ki je na Paškem Kozjaku v času od 24. junija do 24. septembra 1991 nadzorovala zračni prostor ter vzhodno in južno mejo Šaleške doline, in s tem pripomogla k uspešnemu obveščanju o nevarnosti agresorske JLA iz zraka v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.

V tem času, takrat na ozemlju Republike Slovenije v času osamosvojitvene vojne leta 1991 v vseh tedanjih 64 slovenskih občinah je delovalo 140 vizualnih opazovalnih postaj, ki so bile del sistema za opazovanje in obveščanje. Na lokaciji Paški Kozjak – kota 1109, je delovala ena od treh opazovalnic tedanje občine Velenje. Druga je bila na Lubeli – kota 650, in tretja na Svetem Križu nad Šoštanjem – kota 1063. Naloga teh postaj je bila spremljati zračne in zemeljske situacije na območju tedanje občine. Pripadniki vizualnih opazovalnih postaj so podatke pošiljali v občinski center za obveščanje Velenje s ciljem obveščanja in alarmiranja prebivalstva ter tako pripomogli k osamosvojitvenim ciljem Slovenije. V mnogočem so te informacije pridobljene preko teh vizualnih opazovalnic vplivale ali odločilno prispevale k uspehu takratne naše MSNZ in teritorialne obrambe.

O tem lahko kot direktne priče, udeležence oziroma izvajalce teh nalog povedo tudi današnji prisotni na odkritju spominskega obeležja na Paškem Kozjaku.

Lep dogodek in zahvala vsem za takratno vloženo delo in prepričanje o pravem početju

Dogodek je bil posvečen odkritju obeležja v spomin na vizualno opazovalno postajo na Paškem Kozjaku-simbolu poguma in pripravljenosti na zaščito slovenske suverenosti v času osamosvajanja.

Slovesnost se je začela z mašo za domovino v cerkvi sv. Jošta, ki jo je daroval domači župnik Milan Strmšek. Ob 11. uri je sledil osrednji dogodek ob križišču Velenje–Dobrna, kjer je gardna enota Slovenske vojske dvignila slovensko zastavo, pozdravni nagovor pa je imel župan Občine Dobrna Martin Brecl, ki je med drugim dejal, da je na teh koncih bila večtisočletna želja po lastni in predvsem slovenski državi.

Slavnostni govor je imel Janez Janša, minister za obrambo v času osamosvajanja (1990–1992).

V času osamosvajanja je na delu službe ki je skrbela za opazovanje in obveščaje ter alarmiranje bil na pravem mestu brigadir Tine Brajnik, ki je takrat poveljeval tej zelo pomembni službi, njeni pripadniki pa so s pravočasnim pošiljanjem obvestil bistveno prispevali k izidu osamosvojitvene vojne na tem koncu in izid vojne za celotno Slovenijo.

Janša ob odkritju spominskega obeležja je namenil tudi besede v čast in zahvalo za vse, ki so tukaj in po Sloveniji bili tako rekoč “ živi” radarji, ki so pripomogli k izidu osamosvojitvenega procesa. Z razpolagajočo tehniko, ki jo niti ni bilo veliko, s pravimi ljudmi in pravočasnim opozarjanje in alarmiranjem so dosegli tisto kar je bilo potrebno, to je osamosvojitev Slovenije. S tem odkritjem spominskega obeležja je na nek način do nekaj tisoč ljudi ki so delali na tem bil poplačan, vsaj na simbolni ravni. Ne mine leto da Združenje VSO ne bi po Sloveniji na takšen način ne bi odplačalo dolga temu pogumu širom po Sloveniji. Tukaj, na tem mestu gre priznanje tudi območnemu odboru VSO za doseženo kljub ne ravno lahko nalogi ob nerazumevanju določenih dejavnikov pri lokalni politiki. Kljub temu je v tej Sloveniji še veliko ljudi, ki jim je mar za Slovenijo in obeležitev in zahvalo tistim ki so znali, veledeli, želeli in zmogli dati svoj prispevek za takšno Slovenijo kot jo imamo danes.

Ključen čas za Slovenijo

Obeležja, kot je današnje, so zato da ne gre v pozabo nič in nihče, ki je na kakršen koli način pripomogel, da je nastala in ostala samostojna Slovenija. Ti majski dnevi za Slovenijo predstavljajo nek ključen čas, ko se je razglasitev ki je bila junija 1991, za katero smo se slovenski državljani odločili na plebiscitu ne bo neko operetno dejanje. Uspeh slovenske osamosvojitvene vojne je velik po vseh merilih in kriterijih, čeprav je bila kratka. Takrat se nihče ni ustrašil pete največje in najbolj opremljene vojske v Evropi.V Sloveniji v zadnjih 30 letih je zraslo veliko število pomnikov na dogodke iz teh časov.

Odkritje obeležja sta simbolno izvedla Janez Janša in Martin Brecl, blagoslovil pa ga je župnik Milan Strmšek.

Na slovesnosti je potekal tudi kulturni program, v katerem so sodelovali učenci OŠ Dobrna, Veseli Vižarji, Kvintet Orkestra Slovenske vojske ter praporščaki veteranskih in stanovskih organizacij.