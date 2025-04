Fekalije v vodi Maxija, v Franciji pa v steklenicah Perriera

Piše: Spletni časopis

Številne Ljubljančane in to tudi pomembne, celo poslance, ki so v ustavo zapisali pravico do zdrave pitne vode, so zadnje dni doletele prebavne težave.

Razlog bi naj bila voda okuženo s fekalijami v poslopju Maximarketa. Tam v Ljubljani pogosto popijemo kavo, kupujemo hrano in tudi pojemo solato ali kaj podobnega, kar lahko povzroči težave, če je pripravljeno z umazano vodo. Novinarji francoskega radia pa so razkrili, da so črevesne bakterije odkrili tudi v steklenicah vode precej prestižne znamke Perrier in to pozabili takoj prijaviti oblastem. Lani so pri Perrieru že imeli težave, ker so se fekalije pojavile v vodi iz enega od izvirov, tokrat pa bi naj do okužbe prišlo v proizvodni liniji, zaradi “tehnične intervencije”. O odkritju onesnaženja 11. marca so iz podjetja zdravstvenim organom poročali deset dni po odkritju. Po zakonu bi morali takoj. V Ljubljani so se prve prebavne težave, ki bi lahko bile povezane z oporečno vodo, začele pojavljati 12 aprila, torej pred tednom. Onesnaženje s fekalijami bi se naj zgodilo le v notranjem vodovodnem sistemu Maximarketa, na katerega je ob trgovini priključenih tudi več lokalov. Prizadelo je tudi pomembne zaposlene v sosednjih stavbah, ob parlamentu sta v bližini najbolj sloveča NLB in Cankarjev dom. Po prvih analizah sumijo na okužbo z norovirusi, zaznali so tudi sapovirus in bakterije E. coli. To povzroči kratkotrajno, a hudo bruhanje, drisko, posledica je lahko tudi višja temperaturo telesa.

Če je res hudo, je modro poklicati celo zdravniško pomoč. Posledice se praviloma pokažejo šele nekaj dni po okužbi.

V Franciji okužb ljudi ni bilo. Proizvodno linijo je Nestlé takoj po odkritju zaprl in ustavil distribucijo 300.000 pol litrskih stekleničk, ker so testi pokazali onesnaženje. Iz podjetja zagotavljajo, da so vsi produkti, ki so bili poslani na trg varni.

Podjetje je lani po odkritju okuženja s fekalijami v enem izmed izvirov uničilo tri milijone plastenk.

Zaradi kršenja zakona, ker niso obvestili oblasti o odkritem onesnaženju, pa tudi testiranj francoski oblasti, ki kažejo, da voda v izvirih ni tako neoporečna kot kažejo analize podjetja, bi lahko izgubili celo oznako, da prodajajo naravno mineralno vodo.

Francoski zakon zahteva od podjetij, da morajo zdravstvene oblasti takoj obvestiti o onesnaženju, ko ga ugotovijo. Ravnanje podjetja preverja francosko tožilstvo.

Znanstveniki in tudi zdravstveni uradniki so v Franciji v zadnjih letih opozorili, da so filtri, ki jih uporabljajo v proizvodnji za čiščenje te vode prešibki, da bi ustavili vsa onesnaženja, ki se pojavljajo, a je vlada dovolila nadaljevanje proizvodnje z njimi, poroča RFI, to je francoski državni radio.