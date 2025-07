Dvojna merila na Kodeljevem? Muslimanke naj bi se lahko kopale zakrite po izrecnih navodilih občine?

Nedavno nas je bralka opozorila na neljubo izkušnjo, ki jo je imela z možem na kopališču Kodeljevo v Ljubljani. Obenem gre za vse bolj pogoste posledice multikulturalizacije slovenske družbe.

Do dogodka je prišlo letos 28. junija. Bralka, ki je želela ostati anonimna, nam je povedala, da so ta dan na kopališču, medtem ko so iskali prostor ob bazenu, opazili muslimansko družino z dvema otrokoma. Prizor jih je šokiral, saj so oče in fanta imeli na sebi dolge kopalne hlače, medtem ko je bila mati ostala popolnoma zakrita v hijabu. Vsi trije so takšni hodili po kopališču, šli naj bi tudi v bazen, kamor je šla zakrita ženska kar v natikačih, v katerih je sicer hodila okoli. Moški naj bi poleg tega vidno opazoval druge ženske v kopalkah.

Ker sta, tako kot verjetno tudi drugi kopalci, bralka in njen mož doživljala tovrstno obnašanje kot provokacijo, sta se pritožila na recepciji, kjer pa ju je čakalo še eno neljubo presenečenje. Receptor naj bi jima povedal, da so se tudi drugi ljudje že pritoževali ter da so imeli takšne primere kopalk v hijabih tudi v preteklosti. Sprva naj bi reševalci na kopališču muslimankam govorili, da naj odidejo iz vode, dokler niso prišli »veljaki iz občine« in zahtevali, da se pusti muslimane popolnoma pri miru. »Ničesar jim ne smemo reči. Imamo zvezane roke«, naj bi še dodal receptor.

Bralka se ob vsem tem sprašuje zakaj potemtakem ne smeta ona in mož v javni bazen skočiti oblečena, medtem ko za določene ljudi pravila očitno ne veljajo in so »nedotakljivi« pod pretvezo verske svobode.

Glede dogodka smo poslali tudi novinarska vprašanja na Mestno občino Ljubljana.