Dnevnik preverja srhljivo mučenje pujskov za promocijo oblasti

Piše: Spletni časopis

“Prizore naj bi posneli v hlevu Farm Ihan, ki so v stoodstotni lasti države. Vodstvo tega podjetja smo že 23. julija vprašali, ali drži, da je bil posnetek o kastriranju pujskov na živo, ki ga je objavilo društvo AETP, posnet pri njih, in sicer za potrebe promocije predlagane zakonske rešitve, to je obvezne kastracije pujskov z anestezijo in protibolečinsko terapijo. Toda v Farmah Ihan še vedno niso ne potrdili ne zanikali namigov, da naj bi pri njih snemali tako rekoč promocijski video s srhljivo vsebino. Sama Curka, predsednika društva AETP, smo prav tako 23. julija vprašali, ali so pretresljive prizore kastracije pujskov posneli v Farmah Ihan. Zanimalo nas je tudi, kdaj so nastali. Datuma snemanja se ni spomnil, glede kraja snemanja pa je odgovoril: »Dali bomo prijavo inšpekciji in potem bomo verjetno tudi vam, medijem, povedali, za katero lokacijo gre.« Do danes imena farme niso razkrili.”

Tako poroča Tatjana Pihlar v časopisu Dnevnik o nenavadnem posnetku, ki je bil objavljen za potrebe lobiranja pred odločanjem državnega sveta o vetu na spremembo zakona o zaščiti živali, ki ob obveznem čipiranju mačk in prepovedi baterijske reje kokoši uvaja tudi obvezno protibolečinsko terapijo pri kastraciji mladih pujsov. Na posnetku je kastracija izvedena na način, ki je prepovedan po sedanji zakonodaji in je mučenje. Na to je posebej v državnem zboru opozorila poslanka NSi, ki je tudi veterinarka, Vida Čadonič Špelič, ki je tudi vprašala, ali je nevladna organizacija AETP, ki je s posnetkom lobirala za zakon, ustrezno prijavila kršilce zakona in ali država ukrepa proti mučiteljem pujskov.

Kot kaže nevladne organizacije, ki je pod tem imenom ne najdemo v uradnih registrih, ni zanimal pregon kršiteljev zakona, pa tudi država zaradi posnetkov ni takoj ukrepala, opozarja časopis. Dnevnikovo preverjanje kaže, da niso nič prijavili in da jim je torej šlo bolj za politične cilje in ne za pregon kršilcev zakona.

Da je dogajanje nenavadno, zakonodajo so poslanci spreminjali na izredni seji med parlamentarnimi počitnicami in da so pritiski na državne svetnike veliki, sem opozoril tudi v Spletnem časopisu. POP TV je po vetu državnega sveta objavil velik članek z naslovom, kako razočarani so “zaščitniki živali”. Tako sem zapisal: “Ob tem so navajali izjavo enega samega, društva AETP, ki ga pod tem imenom ne najdemo v javnih evidencah kot je Erar ali Ajpes, ki ga vodi Samo Curk, ki ga je državni radio razglasil celo za ime meseca. Čeprav javne evidence ne kažejo, da bi takšno društvo formalno sploh obstajalo. Kar je spet ena naših stranpoti. Imamo društva, ki jih uradno ni.”

Na posnetek je v državnem zboru posebej opozorila predsednica Urška Klakočar Zupančič. Tako: “Jaz sem seveda bila ena od tistih, ki sem, ki sem bila proti temu, da se v Državnem zboru kažejo posnetki, ampak zdajle bi pa z veseljem pokazala posnetek kastracije pujskov na živo. Občutite nelagodje? Že, ko to rečem, občutite nelagodje. Tukaj ne. Občutite nelagodje? Jaz upam, da, ker to pomeni, ker to pomeni, da imate empatijo, tisto kar nam prekleto manjka, ne samo pri živalih, tudi pri ljudeh. Človek, ki nima rad živali, nima rad ljudi. Živali si zaslužijo živeti, kolikor toliko mirno življenje brez bolečin do smrti. Veste, kaj sem vesela? Da sem svoja otroka naučila pravilnega odnosa do živali. Domov ne nosita petk, ampak imata pa pravilen odnos do živali.”

Iz Dnevnika so Curka 23. julija vprašali, ali so pretresljive prizore kastracije pujskov posneli v Farmah Ihan in kdaj so nastali. Datuma snemanja se ni spomnil, glede kraja snemanja pa je odgovoril: »Dali bomo prijavo inšpekciji in potem bomo verjetno tudi vam, medijem, povedali, za katero lokacijo gre.« V Dnevniku so, ker 23. julija, pet dni po objavi posnetkov, inšpekcija še ni vedela, kje so posnetki nastali, Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) vprašali, ali so se odzvali na posnetke, ali so bili v reji, kjer naj bi nastali, kaj so ugotovili in kako ukrepali.

Šest dni po objavi posnetka so jim sporočili: »Inšpekcija UVHVVR še ugotavlja, iz katere reje izvirajo posnetki. Društvo AETP ne pred objavo ne po objavi posnetkov ni obvestilo inšpekcije UVHVVR o nedovoljeni praksi kastriranja.«