Dizel krepko navzgor

Piše: C. R.

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 3,5 centa na 1,616 evra, liter dizla za 11,1 centa na 1,807 evra, liter kurilnega olja pa za 11,4 centa na 1,456 evra. Cene bodo veljale do vključno torka prihodnji teden.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje sta že na najnižji možni ravni.

Vlada je v odziv na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo, cene goriv pa se poleg tega začasno izračunavajo tedensko. Zaradi velikonočnega ponedeljka bodo prihodnji teden nove cene izjemoma znane v torek, veljale pa bodo od srede.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo po ocenah ministrstva za liter 95-oktanskega bencina treba odšteti okoli 1,782 evra, za liter dizla okoli 1,990 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,661 evra.

Cena 95-oktanskega bencina in dizla bo od torka najvišja po obdobju konec junija in v začetku julija 2022, cena kurilnega olja pa po obdobju konec oktobra in v začetku novembra 2022. Takrat je na cene energentov vplival ruski napad na Ukrajino.

Marže trgovcev so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami. Posledično so se cene tam že zvišale.

Na Petrolovih avtocestnih črpalkah liter 95-oktanskega bencina večinoma stane okoli 1,80 evra, liter dizla pa okoli 1,95 evra. Na Molovih avtocestnih črpalkah liter bencina stane okoli 1,73 evra, liter dizla pa okoli 1,88 evra. Na obmejnih območjih so cene nekoliko višje.

Cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest pa se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.