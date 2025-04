Danes kongres SLS: Spopad Nine in Tine, Gregorčič pa v Brdih

Piše: Spletni časopis

Med Nino Strah in Tino Bregant bo danes kongres SLS izbiral novo predsednico, ki jih bo prihodnje leto peljala na parlamentarne volitve.

Tako v taboru Strahove kot Bregantove ocenjujejo, da dosedanji predsednik Marko Balažič nima veliko možnosti in oboji tudi ugibajo, da bi se lahko pred glasovanjem kot kandidat za šefa stranke umaknil, saj kandidira tudi za podpredsednika. Si pa Balažic verjetno želi, da bi bila Izvoljena Tina Bregant, ker za Nino Strah velja, da je bližje Petru Gregorčiču, s katerim je Balažic v precej konfliktnih odnosih. Strahova je lani druga na listi za evropske volitve, kjer je SLS s 7,2 odstotki dosegla presenetljivo visok delež z Gregorčičem kot nosilcem. Visok delež je pritegnil pozornost, ker za vstop v državni zbor zadoščajo štirje odstotki.

Gregorčič: V tej zgodbi me ni, zmagala pa bo…

Dilema kongresa bo, kdo, če sploh kdo, lahko stranko pripelje do teh deležev. Lahko to doseže Strahova, lahko Bregantova ali celo Balažic? Po zadnjih treh merjenjih različnih agencij bi SLS, ki jo zadnja leta vodi Balažic, ostala pod pragom.

Ko sem včeraj Petra Gregorčiča vprašal, čigavo zmago pričakuje ali bo šel na kongres, je odgovoril, da ga na kongres ne bo, dogajanje ga tudi ne zanima, bo na festivalu Brda in vino na čisto drugem koncu Slovenije. Povzel je, da je zavrnil ponudbe, da bi v stranki po kongresu prevzel kak položaj, denimo, vodje strokovnega sveta in bil s tem kandidat za mandatarja SLS. Gregorčič je povedal, da so v SLS, če so želeli njegovo pomoč pri vodenju lani zamudili priložnost. “Nisem niti član SLS” je opozoril in ocenil, da bo na kongresu verjetno zmagala Tina Bregant, ki ji bo k temu z vplivom, ki ga ima, pomagal Balažic, ki si bo s tem zagotovil pomembno vlogo v stranki, da bo po tem lahko diplomiral. O odnosih z Nino Strah pa je Gregorčič povedal, da ji je pripravljen, če bo vodila stranko, pomagati z nasveti.

Pred dvojnimi volitvami brez denarja

SLS je lani porabila skoraj pol milijona evrov, poslovali so s 188.485 evrov minusa, skoraj toliko imajo minusa tudi na koncu celotne bilance. To kaže letno poročilo objavljeno na portalu Ajpes. Kakšni so bili prihodki in odhodki (in bilančni rezultat) po letu 2010 kaže grafika:

Ker bodo prihodnje leto parlamentarne in lokalne volitve so v zelo težkem položaju. Rezerv za dve dragi kampanji nimajo. Le velik minus. Da so finančno v škripcih so pokazale tudi lanske evropske volitve, ker ob zaprtju posebnega računa skoraj pol leta po evropskih volitvah niso plačali dela računov kampanje. Praktično so bankrotirali. To so iz SLS pojasnili tako: “Stranka SLS po izvedenih volitvah ni prejela denarnih prispevkov fizičnih oseb, na katere je računala. Hkrati kljub večkratnim poskusom stranka SLS ni bila uspešna pri pridobivanju posojila pri bankah, povišali so ji zgolj limit. Zato je bila stranka SLS ob zaprtju posebnega računa v likvidnostnih težavah in ni mogla poravnati obveznosti.”

SLS je za lani, ko gre za redno poslovanje, razkrila dva donatorja. Franc Bogovič je podaril pet tisoč evrov, Aleš Štancar pa 22.208 evrov. Po 20.000 evrov sta stranki posodila Andrej Prepeluh in Jože Balažic, še pet tisoč evrov pa Marko Balažic. Sposodili so si še 50.000 evrov pri Delavski hranilnici. Pri DH bodo morali za enoletno posojilo plačati sedem odstotne obresti. To kaže njihovo poslovno poročilo. Celotno poslovno poročilo za leto 2024 je takšno:

V preteklosti računov (predvsem lokalnih) kampanj niso plačevale stranke SD, LDS in Zares, po izgubljenih predsedniških volitvah je v težave zašel Lojze Peterle, lokalno pa nekdanji mariborski župan Andrej Fištravec. Organizator kampanje Fištravca Darko Berlič je bil zaradi ponarejanja celo obsojen na pol leta pogojne zaporne kazni, sodbo pa je sodišče v pomembnem delu prikrilo javnosti in o pravici javnosti, da bi smela izvedeti, kdo je goljufal v kampanji in kako točno, še poteka sodni spor, ki sem ga sprožil. No, morda je boljša ocena, da spor nekje stoji. Berlič se je v težavah znašel, ker sem kot novinar razkril, da ni plačal večine računov svetniških in županskih kampanj.