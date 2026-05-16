(VABILO) 17. maj – Dan spomina na žrtve komunističnega nasilja: Brez resnice o zločinih preteklosti ni svobodne prihodnosti

Dnevi, ki jih narod ohranja v svojem zgodovinskem spominu, niso le prazne vrstice v koledarju. So neposreden izraz naših vrednot, odnosa do resnice in spoštovanja do tistih, ki so nosili najtežje breme trpljenja. Dan spomina na žrtve komunističnega nasilja je dan poklona človeškemu dostojanstvu – temeljni vrednoti evropske civilizacije. Je glasen opomin prihodnjim generacijam, da se je treba nasilju nad drugače mislečimi vedno odločno upreti.

Ta dan pripada tistim, ki jih je komunistični režim na Slovenskem preganjal z montiranimi procesi, zapori in ponižanjem. Posvečen je tisočem, ki so morali zapustiti domovino, in vsem, ki jih je totalitarna oblast poskušala izbrisati iz spomina z izvensodnimi poboji. Njihove zgodbe so bile desetletja načrtno zamolčane in prikrite.

Politični dekreti ne morejo izbrisati trpljenja in solza

Čeprav je bil Dan spomina na žrtve komunističnega nasilja v Republiki Sloveniji pred tremi leti s strani vladajoče politike administrativno preklican, nobena politična odločitev ne more izbrisati zgodovine. Dekreti ne morejo zaceliti ran mater, očetov in otrok, ki so izgubili svoje najdražje.

Nobena oblast nima pravice prepovedati groba, imena in prgišča zemlje nad mrtvim človekom. Že pred 2500 leti so stari Grki vedeli, da se civiliziranost družbe meri po tem, ali dostojno pokoplje svoje umrle – ne glede na to, na kateri strani so padli. Slovenija v 21. stoletju tega civilizacijskega koraka še vedno ni zmogla.

Resnica ni grožnja, ampak edina pot do sprave

Narod, ki molči o lastnih zgodovinskih zločinih, tvega, da se bodo krivice ponovile. Resnica ne ogroža demokracije. Nasprotno – je edini temelj za resnično narodno spravo in mirno sožitje.

Slovenija mora 17. maj ponovno razglasiti za državni dan spomina in sprejeti zakone, ki bodo vsem zamolčanim žrtvam končno vrnili pravico do dostojnega pokopa. Veličina države se ne meri po njeni moči, ampak po tem, koliko človečnosti premore.

Vabilo na predavanje: Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije

Ob tem prelomnem dnevu Kulturni forum SDS in Krščanski forum SDS vabita na predavanje dr. Jožeta Dežmana z naslovom »Spomin na žrtve komunizma je temelj Republike Slovenije«.

Dogodek bo potekal v okviru cikla Pozabljena zgodovina:

* 🗓️ Kdaj: Nocoj, v soboto, 16. maja 2026, ob 19. uri

* 📍 Kje: Dvorana Slovenske matice (Kongresni trg 8/I, Ljubljana)

* 🎤 Moderatorka: dr. Ignacija Fridl Jarc, predsednica Kulturnega foruma

Spoštujmo resnico. Ohranimo spomin.