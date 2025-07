Piše: Moja Dolenjska

Zgodovinar dr. Mitja Ferenc je v enem najbolj čustvenih intervjujev do zdaj opisal trenutek, ko je po letih iskanja z ekipo odkril grozote Hude jame – in ob tem ne more več zadrževati solz: “Če ne bi imel glasbe, bi me ti prizori že pokopali!”

Pogovor z znanim zgodovinarjem je objavljen na portalu Domovina, v oddaji Vroče teme, ki jo vodi Luka Svetina.

