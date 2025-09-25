Cene goriv: V Sloveniji podražitve, na Hrvaškem pocenitev

Piše: Moja Dolenjska

Cene naftnih derivatov so se v Sloveniji v torek opolnoči (23. septembra 2023) zvišale, od 0,4 do 0,6 centa. Na Hrvaškem pa sta se bencin in kurilno olje pocenila za 0,1 cent, edino liter dizla je dražji za 0,1 centa, še vedno pa je bistveno cenejši kot v Sloveniji. Razlika pri 50-litrskem rezervoarju je 5,55 evra. Še večja razlika pa je pri kurilnem olju, pri 100 litrih kar 33,10 evra.

Cene surove nafte na svetovnih trgih so okoli 63 evrov za 159-litrski sod, metoda izračuna cen je v obeh državah enaka, velika razlika pa je v davkih. Ti so v Sloveniji v času vlade Roberta Goloba bistveno višji kot na Hrvaškem, zato tudi tolikšne razlike.

Da bo mera polna pa je slovenska vlada v začetku septembra letos trošarinski davek še dodatno zvišala. Pri bencinu za odstotek, pri dizlu za 4,1 odstotka in pri kurilnem olju za kar 11,8 odstotka.

Primerjava cen, za liter goriva, v evrih (vir: AMZS)

Slovenija Hrvaška 95-oktanski bencin 1,465 1,440 dizel 1,491 1,380 kurilno olje 1,091 0,76

V Sloveniji moramo za 50 litrov 95-oktanskega bencina odšteti: 73,25 evra. Na Hrvaškem 72,00 evra.

50 litrov dizla stane v Sloveniji 74,55 evra. Na Hrvaškem 69,00 evra.

100 litrov kurilnega olja stane v Sloveniji 109,10 evra, na Hrvaškem 76 evrov.

Trenutne cene, tudi za ostale države, so dostopne na povezavah:

AMZS; cene-goriva

za kurilno olje na INA

Nove cene bodo veljale do vključno 6. oktobra.

Tako pa je bilo avgusta 2020, ko so bila goriva v Sloveniji daleč najcenejša. V primerjavi s Hrvaško je danes obratno.